Олег Романцев: сборная не выглядит командой запрограммированных роботов - ребята живут игрой

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев отметил изменения в национальной команде."Сейчас наши футболисты не выглядят запрограммированными роботами, а живут игрой. И это главная тренерская заслуга. Также чувствуется, что эта команда уже обрела ту самую уверенность, которая позволяет вести борьбу с самым авторитетным соперником. Все это – наследие чемпионата мира, опыт которого бесценен.Хочу пожелать Черчесову и его команде сохранять игровое достоинство, которое сегодня заставляет любого противника считаться с российской сборной, а болельщиков – верить в нее", – сказал Романцев.