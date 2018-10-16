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Олег Романцев: сборная не выглядит командой запрограммированных роботов - ребята живут игрой

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев отметил изменения в национальной команде.

"Сейчас наши футболисты не выглядят запрограммированными роботами, а живут игрой. И это главная тренерская заслуга. Также чувствуется, что эта команда уже обрела ту самую уверенность, которая позволяет вести борьбу с самым авторитетным соперником. Все это – наследие чемпионата мира, опыт которого бесценен.

Хочу пожелать Черчесову и его команде сохранять игровое достоинство, которое сегодня заставляет любого противника считаться с российской сборной, а болельщиков – верить в нее", – сказал Романцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Сборная России
Сегодня, 18:30
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