Пресс-атташе "Оренбурга" о прокурорской проверке в клубе: кто-то захотел сделать вброс. Осеннее обострение

Пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин опроверг информацию о проведении прокуратурой проверок тренеров детских команд клуба.Ранее сообщалось, что причиной для начала проверок стали жалобы от родителей о грубом отношении к детям."Могу объяснить все эти слухи только осенним обострением.Уже целые сутки не было негативных новостей, связанных с российскими футбольными клубами, поэтому кто-то захотел сделать вот такой вот вброс.Никаких проверок, изъятий документов я сегодня в офисе не видел. Из гостей в офисе были только журналисты, которые брали интервью у Владимира Федотова.Академия функционирует в обычном режиме", – сказал Сорокин.