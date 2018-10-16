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Пресс-атташе "Оренбурга" о прокурорской проверке в клубе: кто-то захотел сделать вброс. Осеннее обострение

Пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин опроверг информацию о проведении прокуратурой проверок тренеров детских команд клуба.

Ранее сообщалось, что причиной для начала проверок стали жалобы от родителей о грубом отношении к детям.

"Могу объяснить все эти слухи только осенним обострением.

Уже целые сутки не было негативных новостей, связанных с российскими футбольными клубами, поэтому кто-то захотел сделать вот такой вот вброс.

Никаких проверок, изъятий документов я сегодня в офисе не видел. Из гостей в офисе были только журналисты, которые брали интервью у Владимира Федотова.

Академия функционирует в обычном режиме", – сказал Сорокин.

Спорт день за днем
Теги: Оренбург
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