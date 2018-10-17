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Матчи 11-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Керчи

Все матчи ближайшего тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Керчи, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Перед всеми матчами ближайшего тура РПЛ будет минута молчания", - сообщил Прядкин РИА Новости.
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