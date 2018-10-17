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Генсек ФФУ: бойкот матча Украины с Россией? Говорить можно обо всём, но сомневаюсь, что россияне дойдут до финала плей-офф

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий поделился мыслями о возможной встрече сборных Украины и России в Лиге наций.

«По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА — максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведёт нас в финале плей-офф лиги, что же — окей, сыграем в финале.

Бойкот? Сейчас речь может идти обо всём. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации ещё не сделано. Конечно, важный вопрос — где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же могу высказать свою личную точку зрения — это вряд ли вообще недопустимо.

В случае финального матча в своей лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но пока это всё довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф», — цитирует Записоцкого «Чемпионат» со ссылкой на «Обозреватель».

Напомним, что в Лиге наций обе сборные выступают в группах Лиги B. Сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе 1. Россия находится на первой строчке в турнирной таблице группы 2 и имеет хорошие шансы на итоговое первое место.
Теги: Сборная России Сборная Украины
Сегодня, 21:02
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6
(5)
#6  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 22:37)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Очередной дебил rage !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#5  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:36)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: avnik
Какая наглая рожа.

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#4  колокольчик  москва (Сегодня, 22:05)
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  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Придется бросать монетку и это правильно


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 21:31)
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну да.чехи без основы и словаки - это уровень.
вам вроде Ярмоленко сегодня сказал успокоиться же....или вы это замнете?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 21:20)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Какая наглая рожа. Мы практически выиграли ЧМ (ФИФА просто не те медали выдала), а эта Лига практически у нас в кармане (если ФИФА медали не перепутает). )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Sergeevich   (Сегодня, 21:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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