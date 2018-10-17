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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Генсек ФФУ: бойкот матча Украины с Россией? Говорить можно обо всём, но сомневаюсь, что россияне дойдут до финала плей-офф
Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий поделился мыслями о возможной встрече сборных Украины и России в Лиге наций.
«По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА — максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведёт нас в финале плей-офф лиги, что же — окей, сыграем в финале.
Бойкот? Сейчас речь может идти обо всём. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации ещё не сделано. Конечно, важный вопрос — где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же могу высказать свою личную точку зрения — это вряд ли вообще недопустимо.
В случае финального матча в своей лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но пока это всё довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф», — цитирует Записоцкого «Чемпионат» со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, что в Лиге наций обе сборные выступают в группах Лиги B. Сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе 1. Россия находится на первой строчке в турнирной таблице группы 2 и имеет хорошие шансы на итоговое первое место.
«По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА — максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведёт нас в финале плей-офф лиги, что же — окей, сыграем в финале.
Бойкот? Сейчас речь может идти обо всём. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому холодного анализа данной ситуации ещё не сделано. Конечно, важный вопрос — где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии… Пока же могу высказать свою личную точку зрения — это вряд ли вообще недопустимо.
В случае финального матча в своей лиге турнира, возможно, УЕФА предложит вариант нейтрального поля. Но пока это всё довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф», — цитирует Записоцкого «Чемпионат» со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, что в Лиге наций обе сборные выступают в группах Лиги B. Сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе 1. Россия находится на первой строчке в турнирной таблице группы 2 и имеет хорошие шансы на итоговое первое место.
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