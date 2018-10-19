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Геннадий Орлов: сейчас явно перебарщивают с травлей Кокорина и Мамаева

Спортивный комментатор Геннадий Орлов, комментируя ситуацию с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным, сказал, почему им важно выйти на свободу раньше 8 декабря.

"Неприятно, что об этой истории с Кокориным и Мамаевым говорят больше, чем обо всём остальном в футболе. К ним и задержанным игрокам "Крыльев" добавьте и Тарасова, который почитает руководство нашей страны и должен жене 15 млн рублей. Но, ребята, вы сами дали повод — получайте. Конечно, сейчас явно перебарщивают с травлей. Я даже вспомнил прокурора Вышинского, выступавшего в советское время перед людьми на всяких процессах, и те кричали: "Смерть собакам, врагам нашей страны!" Сейчас кое-что похожее проскакивает.

Что касается Кокорина и Мамаева, то если они до 8 декабря будут сидеть в тюрьме, тогда весной на них уже можно не рассчитывать. Знаменитый спортивный врач Мышалов сказал, что за два месяца все мышцы практически атрофируются. Тренажёрный зал — это не то, а для бега ещё должен быть подходящий тюремный двор. Конечно, для них важно, чтобы их отпустили домой.

Видишь маму Кокорина — замечательная женщина. Она что, уговаривала его, чтобы он так себя вёл? Он её подвёл, как и всех. Может быть, ему в 27 лет ещё не доводилось сталкиваться с подобным. Теперь столкнулся. Посмотрим, какие выводы сделает и как дальше всё будет происходить", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Кокорин Мамаев
Сегодня, 00:21
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(5)
#5  dryhnozaurus   (Сегодня, 02:02)
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Болеет за:
«Локомотив»
За два месяца мышцы атрофируются? И вот этот заслуженный пенсионер называет себя спортивным комментатором? То есть он до сих пор не в курсе, как работает организм, какие бывают травмы... Судя по его старому интервью он этакий аналог Савика Шустера, только от футбола... Эхо Москвы, Вышинского обосрать... Читал протоколы, мемуары, ничего подобного Януарий себе и близко не позволял...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Травля бывает... когда есть заказ на неё. На Кокорина и Мамаева ни у кого, я так понимаю, специального "зуба" не было. А вот в нашем несправедливом извращенном социуме (ибо Обществом это называть сложно) есть большой запрос - на справедливость, на адекватность воздаяния по заслугам. Отсюда и резонанс. Народ уже довели, мать вашу! (это для тех, кто не понял). Злоба растет. Медленно назревает революционная ситуация...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  Коля Папинов   (Сегодня, 01:11)
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:42)
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Болеет за:
«Спартак»
на днях Кремль дал чётко понять- как и какой линией проводить это дело .

вряд ли Кремль позволит судьям спустить *на милосердных тормозах* дело об избиении новоиспечённого Заслуженца перед Отечеством, соавтора элитного правительственного лимузина (очень похожего своим оригинальным дизайном на Бентли и РоллсРойс одновременно).


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 00:32)
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ГСО на тебя давно никто не рассчитывает, могу подсказать где погост .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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