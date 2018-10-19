Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ну не губите парня, у него армия болельщиков!" - адвокат Кокорина выступает в суде

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова выступает в суде в защиту своего клиента.

"Посмотрите на этого молодого спортсмена! У него армия болельщиков! У нас что, за сборную России играют хулиганы?!"

Не губите этого парня! Не губите спортсмена! Дайте возможность ему тренироваться! Говорю в том числе и за Мамаева - у мальчишек должен быть шанс", - сказал адвокат.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
25
(4)
#25  Den Gader   (Сегодня, 15:03)
  • 0
  •  (0)
online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#24  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 14:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
«А ты знаешь, кто мы?»
по словам сми

Из показаний потерпевшего. Я их, конечно, лично не слышал. И с материалами дела не знакомился. Но вот верю, что именно так и было сказано. Мамаев и Кокорин меня давно в этом убедили.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#23  pasol   (Сегодня, 14:39)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Макс. Р.
И я за справедливость.


Правильно! И я тоже! Но судить, к сожалению, их будут по "гуманным" российским законам, а не по справедливости...

По справедливости: нужно было разрешить Паку стулом "причесать" Кокошу, а водиле прищемить Мамаю "причинное" место капотом...Тогда, возможно, они что-то бы поняли!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#22  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 14:39)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: LEGOLAS-22
Отпуск, отдыхали на заработанные деньги.

Это я могу себе позволить отдыхать в отпуске на заработанные деньги. Как и где захочу. Хотя ещё год назад и у меня были ограничения, связанные с моей профессиональной деятельностью. И я не борзел – эти ограничения соблюдал. А эти двое – профессиональные спортсмены. К тому же – публичные люди на витрине перед всей страной (если не дальше по глобусу). И мне крайне противно наблюдать за выходками двух звездюков на «заработанные деньги».

Цитата: Zamba
жрали шампусик в кабаке Монте-Карло
по словам сми

Шампусик они жрали не по словам, а по видео. И я это своими глазами наблюдал.

Цитата: ajax101
кривлялись под гимн нашей страны и выложили свои кривляния на всеобщее обозрение.

Вот именно. Отсюда и такое отношение к ним. Бумерангом.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#21  ajax101  Москва (Сегодня, 14:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Я, конечно, не из «армии болельщиков» этого «молодого спортсмена». Но как простой болельщик, с 40-летним стажем, не могу простить Мамаеву и Кокорину две вещи:
1. Понты, высокомерие, неуважительное отношение к людям и к своей профессии. И коронную фразу: «А ты знаешь, кто мы?».
2. В те дни, когда я, именно как болельщик, переживал позорный провал нашей сборной на ЧЕ, эти два упыря наплевали на мои переживания и жрали шампусик в кабаке Монте-Карло.
А как простой гражданин, считаю, что за бакланское поведение, за хамство и мордобой, эти два клоуна должны обязательно попотеть за решёткой. По Закону. И никак иначе.
При этом, мне насрать на их бабло, на их фееричную, беззаботную жизнь (до решётки). Никакой зависти: ни белой, ни чёрной. Никаких комплексов. У меня лично всё есть. Просто я не считаю их исключительными. И я за справедливость.


Они не просто "жрали шампусик" после позорного поражения сборной но кривлялись под гимн нашей страны и выложили свои кривляния на всеобщее обозрение.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#20  sumzzz  Калининград (Сегодня, 14:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Apant1
Стесняюсь спросить) А зачем болельщику Рубина, голы Кокорина?)


Голы - это красиво! А в нашем чемпионате голы еще и редкость.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#19  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:23)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Макс. Р.
жрали шампусик в кабаке Монте-Карло

по словам сми
Цитата: Макс. Р.
«А ты знаешь, кто мы?»

по словам сми
Цитата: Макс. Р.
я за справедливость.


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#18  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 14:16)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Макс. Р.
2. В те дни, когда я, именно как болельщик, переживал позорный провал нашей сборной на ЧЕ, эти два упыря наплевали на мои переживания и жрали шампусик в кабаке Монте-Карло.

Отпуск, отдыхали на заработанные деньги.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#17  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 14:07)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я, конечно, не из «армии болельщиков» этого «молодого спортсмена». Но как простой болельщик, с 40-летним стажем, не могу простить Мамаеву и Кокорину две вещи:
1. Понты, высокомерие, неуважительное отношение к людям и к своей профессии. И коронную фразу: «А ты знаешь, кто мы?».
2. В те дни, когда я, именно как болельщик, переживал позорный провал нашей сборной на ЧЕ, эти два упыря наплевали на мои переживания и жрали шампусик в кабаке Монте-Карло.
А как простой гражданин, считаю, что за бакланское поведение, за хамство и мордобой, эти два клоуна должны обязательно попотеть за решёткой. По Закону. И никак иначе.
При этом, мне насрать на их бабло, на их фееричную, беззаботную жизнь (до решётки). Никакой зависти: ни белой, ни чёрной. Никаких комплексов. У меня лично всё есть. Просто я не считаю их исключительными. И я за справедливость.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#16  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:07)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У питара не может быть армия фанатов, максимум горстка болел Зенита.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#15  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну по словам адвоката выходит, что да, в сборной России играли хулиганы, ну получается что это так, и что теперь? Чтобы не было этого клише, отпустить надо? Жиденькие аргументы
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 13:49)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
Там Миллер уже своё веское слово сказал, против него не пойдут, освободят за формулировкой типа приняты во внимание положительные характеристики и т.д. и т.п.

Итак, система сильнее Зенита. Кокорин остаётся в СИЗО! Адвокаты, характеристики, залог, Семак, команда - все в воздух.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  brysy  москва (Сегодня, 13:43)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Там Миллер уже своё веское слово сказал, против него не пойдут, освободят за формулировкой типа приняты во внимание положительные характеристики и т.д. и т.п.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#12  Apant1   (Сегодня, 13:38)
  • +4
  •  (4)

Цитата: sumzzz
В обмен на свободу (под залог до суда) надо взять с него обязательство забить голов 20 в оставшихся играх Зенита и сборной до НГ. Не выполнил условие залога - срок увеличился. Это будет работать лучше большой зарплаты)))

Стесняюсь спросить) А зачем болельщику Рубина, голы Кокорина?)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#11  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:34)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: какзайчонок
Замучили уже эти всплывающие окна REDSERVIZE!!!-может кто знает как их блокировать?

Adblock тебе в помощь, гугли.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Замучили уже эти всплывающие окна REDSERVIZE!!!-может кто знает как их блокировать?

через браузер - там есть аддблок
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:34)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: qbbq12q
А простой народ хочет, чтобы он нес такую же ответственность за свои поступки как обычные люди

это ты Пака простым народом обозвал а за оскорбления присесть не хочешь?)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#8  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
В обмен на свободу (под залог до суда) надо взять с него обязательство забить голов 20 в оставшихся играх Зенита и сборной до НГ. Не выполнил условие залога - срок увеличился. Это будет работать лучше большой зарплаты)))


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#7  qbbq12q  Пенза (Сегодня, 13:32)
  • +4
  •  (8)

Его защищают такие же миллионеры-футболисты. А простой народ хочет, чтобы он нес такую же ответственность за свои поступки как обычные люди. Мне лично противно одно то, что они на вечеринке потратили такие деньги какой обычный труженик зарабывает долгое время,если вообще заработает. А уж избиение - тут просто без слов.
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
#6  fd65   (Сегодня, 13:30)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
В особенности вся страна переживает, доедая последний #уй без соли, с упоением смотря на автопарк КоКо и скейтборд за 4 ляма... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#5  какзайчонок  Москва (Сегодня, 13:30)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Замучили уже эти всплывающие окна REDSERVIZE!!!-может кто знает как их блокировать?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не губите мужики, не губите!
Не рубите дерева, не рубите!
Ради гнездышка грача,
Не рубите сгоряча!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  foresten  Челябинск (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
он не играет за сборную, пусть посидит и ответит за поступки
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#2  Korsar123   (Сегодня, 13:27)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
это как?

А это называется когда за работу принимаются "коренные" москвичи laughing
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 13:26)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
у мальчишек должен дать шанс",

это как?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.