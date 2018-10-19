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После финальной речи Александр Кокорин расплакался в СИЗО (фото)

Александр Кокорин выступил в свою защиту в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции на решение о заключении его под стражу

После своей финальной речи по видеосвязи из СИЗО, футболист расплакался

После финальной речи Александр Кокорин расплакался в СИЗО (фото)


Напомним, он и Павел Мамаев обвиняются в избиении трех людей в центре Москвы. Тверской суд Москвы отправил их под арест до 8 декабря. Им грозит до семи лет колонии.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:45
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#23  Sesk   (Сегодня, 15:05)
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online

Только помойные козлы могут радоваться слезам человека, находящемуся в первый раз в своей жизни в тюряге.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#22  Den Gader   (Сегодня, 15:02)
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online

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info
Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#21  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vad1970
Если бы после всего этого элитная молодёжь стала примерной. Она ещё негативнее станет относиться к обществу.

Элитная - это какая? У которых неограниченные папины деньги? Если это имеется ввиду, то негативнее невозможно. Они положили на общество давно. А как хуже? Что еще они положат на общество?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#20  оптимист  чебоксары (Сегодня, 14:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Сидит ровно...
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#19  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:44)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Санитар для Кутарбы
Понимаю скупую мужскую слезу Дзюбы после проигрыша хорватам,но слезы этого мажорика Кокорина понять не могу. Неужели он глупенький,еще надеялся,что его отпустят после того как он корейца стулом наебнул?


Вот чё тыт тут писдишь --ну какой он мажор?да и стул прошел по касательной,там башке никакого урона --он просто клупий малчик с большим кошельком ,был бы тренер жесткий,хрен бы он по ночным клубам шатался ,а так--- вроде демократия---гуляй шалава купцы приехали...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#18  ajax101  Москва (Сегодня, 14:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VIOLATOR
Тюрьма, это не ресторан в Монте-Карло и не стриптиз клуб. И до ребятишек это наконец дошло. Сразу вспомнили про жен, детей, мам, российский футбол...Крайняя черта она всегда у всех есть, они свою видимо переступили.


Ну раньше (в 90-е) за деньги в Бутырку даже баб водили... не то что водку или наркоту.
С деньгами не затоскуют.
Заплатив, можно и камеру неплохую получить, по крайней мере не 80 человек в 20 местной.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#17  vad1970  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Если бы после всего этого элитная молодёжь стала примерной. Она ещё негативнее станет относиться к обществу.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#16  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:19)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тюрьма, это не ресторан в Монте-Карло и не стриптиз клуб. И до ребятишек это наконец дошло. Сразу вспомнили про жен, детей, мам, российский футбол...Крайняя черта она всегда у всех есть, они свою видимо переступили.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#15  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:18)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Неужели он глупенький,еще надеялся

Понятное дело. Он даже был уверен. Ему ж по жизни всегда всё с рук сходило. Он не в курсе, что может быть по другому. Разрыв шаблона, а потому и нервная реакция.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#14  avnik  море (Сегодня, 14:17)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Вот если бы они на нем и остановились, то поверь, у людей было бы кардинально другое мнение!


А кого они еще мочили после Пака? Неужели успели смотаться в Сирию? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Понимаю скупую мужскую слезу Дзюбы после проигрыша хорватам,но слезы этого мажорика Кокорина понять не могу. Неужели он глупенький,еще надеялся,что его отпустят после того как он корейца стулом наебнул? weary
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:08)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да ему давным давно было на всех обычных людей насрать...Отсюда монаки, пистолеты, гонки по встречной...Так с чего ж его теперь жалеть то? В стране есть много людей более достойных сочувствия.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#11  casabl   (Сегодня, 14:07)
  • +3
  •  (3)

Плачут сопляки (засранцы). Мужчины не плачут.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#10  RenarTickle  Москва (Сегодня, 14:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Как говорил Станиславский 2 своим друзьям - Немировичу&Данченко: "Не верю"! smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 14:03)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Чмо ты штопанное.
В камере еще поплачешь и не раз.


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa и спортак
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  ржд гуд  саратов (Сегодня, 14:03)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Плачущий от жалости к себе 27-летний хулиган -мерзкое было зрелище, однако...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#7  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:01)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Простить слезы можно, нервная встряска для него была сильная, если стержень есть все выдержит и наверстает в будущем.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 13:52)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свободу президенту России!!! ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  brysy  москва (Сегодня, 13:52)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Вот как бывает, не думал не гадал, а оказывается богатые тоже плачут.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#4  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:52)
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если Кокорина, ТАК ЖЕ как и Мамаева не оставят до 8 декабря, а по какой-то неведомой причине смягчат наказание, ни одного матча Зенита, пока там будет Кокорин смотреть не буду. И дело не в Кокорине уже.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#3  Korsar123   (Сегодня, 13:52)
  • +1
  •  (3)

Цитата: avnik
Я рыдаю. Довели парня до истерики. Да этому Паку нужно еще диваном добавить... ))) И тоже поролоновым....

Вот если бы они на нем и остановились, то поверь, у людей было бы кардинально другое мнение!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 13:50)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зря, всё зря. Система сильнее Зенита.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 13:50)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я рыдаю. Довели парня до истерики. Да этому Паку нужно еще диваном добавить... ))) И тоже поролоновым....


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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