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Президент благотворительного фонда: Кокорин пожертвовал родному городу больше 3 млн рублей

Президент благотворительного фонда "Надежда на завтра" Павел Мозжухин рассказал о том, какую помощь фонду оказывает футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин.

"С нашей помощью он построил в Валуйках две большие детские площадки, одну спортивную. Там два интерната с одним общим забором, и мы поехали предварительно ознакомиться. Что характерно, Саша хотел, чтобы это было не хорошо, а очень хорошо. Я ему озвучил сумму и сказал, что можно уместиться в нее, а можно даже поменьше. Он сказал: "Я дам еще больше, но чтобы все было очень хорошо". Мы построили там футбольное поле и провели турнир в 2016 году, в сентябре.

Он отправлял подарки детям на Новый год. Он дважды финансировал участие для слабовидящих и слабослышащих детей во Всероссийской спартакиаде "Республика спорт".

Саша всегда это делал скрыто. На образ мальчиша-плохиша он не тянет. Не знаю, приобщили ли мою характеристику на Сашу в суде, но я отразил в ней всю его деятельность и написал, что Кокорин проявил себя как ответственный гражданин", - цитирует Мозжухина сайт телеканала 360.
Теги: Кокорин
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