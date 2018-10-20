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"Уфа" и "Рубин" объявили составы на предстоящий матч

"Уфа" и "Рубин" огласили составы на предстоящий матч 11-го тура РПЛ.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Карп, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Никитин, Круговой, Дивеев, Засеев, Кротов, Ванек, Сейдахмет, Бизяк.

"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Полоз, Азмун.
Запасные: Бабурин, Акмурзин, Сорокин, Калинин, Камболов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сагитов.
Теги: Уфа Рубин
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