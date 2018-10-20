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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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21:14
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
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Директор "Енисея": доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение
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Адвокат Кирилла Кокорина: раз это Кокорины и есть общественный резонанс, суд решил: "Арестуем, не будем вникать"
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, в интервью "СЭ" задался вопросом, почему его подзащитный не взят под домашний арест. Сейчас он содержится в двухместной камере столичного СИЗО-2 "Бутырка".
– Зачем нужно было его под стражу заключать? – начал Барик. – Ладно если бы суд не захотел отпускать под подписку о невыезде. Но почему не домашний арест? Кто-то это понимает? Мы можем догадываться, рассуждать, а прямая обязанность суда – разобраться. Закон говорит, что ограничивать свободу человека можно, но в исключительных случаях. Когда крайняя необходимость есть, или нет возможности обеспечить эффективную работу следствия. Но мы видим, что суд этот вопрос даже не изучал. Значит, он имел изначально обвинительный уклон!
– Что это значит?
– Если лицо выходит с ходатайством, и тогда не надо прикладывать усилия, чтобы доказать что-то. Нет состязательности в процессе. Я об этом в суде апелляционной инстанции и пытался сказать, что состязательности нет. Пришли следователи и сказали: "Нам надо, мы думаем, что он убежит, что на нас будет давить". "О'кей", – говорит суд. И все! Закон как будто существует отдельно. Он написан, чтобы были одни правила игры для всех, чтобы соблюдались бы безусловно! А не так: ага, раз это Кокорины – есть негатив и общественный резонанс, который неизвестно на чем базируется. Люди сделали поспешные выводы. О'кей, если надо нашему обвинению – тогда арестуем, поддержим, не будем вникать. Закон есть закон. Но так наше общество ни к чему не придет – закон как бы в стороне остался.
"Спорт-Экспресс"
– Зачем нужно было его под стражу заключать? – начал Барик. – Ладно если бы суд не захотел отпускать под подписку о невыезде. Но почему не домашний арест? Кто-то это понимает? Мы можем догадываться, рассуждать, а прямая обязанность суда – разобраться. Закон говорит, что ограничивать свободу человека можно, но в исключительных случаях. Когда крайняя необходимость есть, или нет возможности обеспечить эффективную работу следствия. Но мы видим, что суд этот вопрос даже не изучал. Значит, он имел изначально обвинительный уклон!
– Что это значит?
– Если лицо выходит с ходатайством, и тогда не надо прикладывать усилия, чтобы доказать что-то. Нет состязательности в процессе. Я об этом в суде апелляционной инстанции и пытался сказать, что состязательности нет. Пришли следователи и сказали: "Нам надо, мы думаем, что он убежит, что на нас будет давить". "О'кей", – говорит суд. И все! Закон как будто существует отдельно. Он написан, чтобы были одни правила игры для всех, чтобы соблюдались бы безусловно! А не так: ага, раз это Кокорины – есть негатив и общественный резонанс, который неизвестно на чем базируется. Люди сделали поспешные выводы. О'кей, если надо нашему обвинению – тогда арестуем, поддержим, не будем вникать. Закон есть закон. Но так наше общество ни к чему не придет – закон как бы в стороне остался.
"Спорт-Экспресс"
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