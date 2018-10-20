Массимо Каррера: Кутепов может выйти с "Арсеналом" с первых минут

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о готовности команды к матчу 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".– Пауза пошла нам на пользу, восстановились, набрались сил. Мы готовимся к ближайшему матчу, потому что все игры для нас важные. Так как мы отстаем от лидера, мы должны набирать очки.– Кутепов хорошо себя чувствует, он вторую неделю тренируется в основной группе и в состоянии играть. Уверен, что он сможет играть с "Арсеналом" с первой минуты.– Он тренируется индивидуально, не работает с командой. Думаю, должно пройти какое-то время, после чего нам надо будет протестировать– Безусловно, 90 минут провести он не готов, еще нужно немного времени для выхода на этот уровень. У меня сложный выбор. Если ставить с первых минут, нужно учитывать, что я буду вынужден заменить его. Тут есть нюансы.– Конечно, это наша цель, чтобы быть готовыми физически. По сути, именно в это время команда должна находиться в лучшей форме, потому что это важнейшие матчи сезона.