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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Массимо Каррера: Кутепов может выйти с "Арсеналом" с первых минут
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о готовности команды к матчу 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
– В каком состоянии команда находится после паузы?
– Пауза пошла нам на пользу, восстановились, набрались сил. Мы готовимся к ближайшему матчу, потому что все игры для нас важные. Так как мы отстаем от лидера, мы должны набирать очки.
– Как состояние Кутепова?
– Кутепов хорошо себя чувствует, он вторую неделю тренируется в основной группе и в состоянии играть. Уверен, что он сможет играть с "Арсеналом" с первой минуты.
– Когда стоит ждать возвращения Селихова?
– Он тренируется индивидуально, не работает с командой. Думаю, должно пройти какое-то время, после чего нам надо будет протестировать
– Сколько Еременко готов проводить на поле?
– Безусловно, 90 минут провести он не готов, еще нужно немного времени для выхода на этот уровень. У меня сложный выбор. Если ставить с первых минут, нужно учитывать, что я буду вынужден заменить его. Тут есть нюансы.
– Насколько команда готова к тяжелому графику с двумя матчами в неделю?
– Конечно, это наша цель, чтобы быть готовыми физически. По сути, именно в это время команда должна находиться в лучшей форме, потому что это важнейшие матчи сезона.
"Спорт-Экспресс"
– В каком состоянии команда находится после паузы?
– Пауза пошла нам на пользу, восстановились, набрались сил. Мы готовимся к ближайшему матчу, потому что все игры для нас важные. Так как мы отстаем от лидера, мы должны набирать очки.
– Как состояние Кутепова?
– Кутепов хорошо себя чувствует, он вторую неделю тренируется в основной группе и в состоянии играть. Уверен, что он сможет играть с "Арсеналом" с первой минуты.
– Когда стоит ждать возвращения Селихова?
– Он тренируется индивидуально, не работает с командой. Думаю, должно пройти какое-то время, после чего нам надо будет протестировать
– Сколько Еременко готов проводить на поле?
– Безусловно, 90 минут провести он не готов, еще нужно немного времени для выхода на этот уровень. У меня сложный выбор. Если ставить с первых минут, нужно учитывать, что я буду вынужден заменить его. Тут есть нюансы.
– Насколько команда готова к тяжелому графику с двумя матчами в неделю?
– Конечно, это наша цель, чтобы быть готовыми физически. По сути, именно в это время команда должна находиться в лучшей форме, потому что это важнейшие матчи сезона.
"Спорт-Экспресс"
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