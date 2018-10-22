Александр Панов назвал главную причину проблем "Спартака"

Экс-нападающий "Зенита", а ныне болельщик "Спартака" Александр Панов сказал, что в плохих результатах красно-белых виновата селекция."Спартаку" не хватает солидности. Не видно, что это мощная команда, которая может превзойти соперника.Вина лежит на селекции клуба - не смогли в межсезонье укрепить те или иные позиции, которые явно нуждались в усилении. Купили только Жиго, но он травмировался. Основная проблема - атака и фланги", - заявил Панов.