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Александр Панов назвал главную причину проблем "Спартака"

Экс-нападающий "Зенита", а ныне болельщик "Спартака" Александр Панов сказал, что в плохих результатах красно-белых виновата селекция.

"Спартаку" не хватает солидности. Не видно, что это мощная команда, которая может превзойти соперника.

Вина лежит на селекции клуба - не смогли в межсезонье укрепить те или иные позиции, которые явно нуждались в усилении. Купили только Жиго, но он травмировался. Основная проблема - атака и фланги", - заявил Панов.

"Матч Премьер"
Теги: Спартак Панов
Сегодня, 10:49
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13
(5)
#13  ajax101  Москва (Сегодня, 12:46)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: Сибирячок
Вчера - это Кутепов.

Кутепов первый матч играл после большого перерыва из-за трамы. Пеналь его, но два голешника - это Комбаров и Петкович.


А поставил всех троих в основу Каррера.
Убрал во втором тайме Ерёменко и Адриано тоже Каррера.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#12  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:42)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Возьмите панова в тренеры laughing


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#11  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 12:16)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Уволили и правильно поступили, Каррера за все время не поставил игру не в атаке не в защите, в этом сезоне туссовал состав от бессилия так как по профессиональным качествам он посредственность, первый сезон удача, второй на старых дрожжах, третий развалил команду и подставил клуб в невгодном положении, а что тут говорят за стариков то они просто не хотели мириться с этим тренерским авторитарным бардаком.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  GS  Москва (Сегодня, 12:12)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Вчера - это Кутепов.

Кутепов первый матч играл после большого перерыва из-за трамы. Пеналь его, но два голешника - это Комбаров и Петкович.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#9  Realist2000   (Сегодня, 12:09)
  • +3
  •  (3)

Главная проблема - Федун или Алекперов(кто из них настоящий хозяин?). А главный виновник - Романцев,который будучи единовластным хозяином команды,продал ее(в прямом смысле этого слова).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 12:05)
  • +2
  •  (2)

Главная проблема - это Федун. Остальное только из пустого в порожнее.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  Поло   (Сегодня, 11:18)
  • +7
  •  (7)
online

Сибирячок,
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Ну вот сейчас и посмотрите, в чем проблема была! Вернут вам и Глушакова и Комбарова и Ещенко ненаглядных. Будете на них любоваться.

Дальше все как под копирку, по-Федуновски: Тренер на сезон, два бюджетных трансфера, два свободных агента, байки про то, что Спартак не вписывается в ффп и, конечно, кореша-работнички в виде прочих Гераськиных. Непопадание в плей-офф ЕК...
И это с такиииим-то составом, с тааааким-то составом!!! smile
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:09)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sumzzz
Жиго действительно был очень важен в первых играх, многие об этом забывают. Промес ушел, а это ещё пол команды. В итоге из системы исключили больше половины составляющих, что сразу же сказалось на качестве.
Другими словами, Каррера не является причиной поражений. По большому счету он также стал заложником непутевой работы руководства клуба. Уверен, что в новом клубе где-нибудь в Италии у него будет успех!

Каррера косячить начал еще раньше при Промесе. При Промесе просрали Кубок и ЛЧ. Уход Промеса, как и скандал с Глушаковым ускорил процесс увольнения.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 11:06)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Рубин»
Жиго действительно был очень важен в первых играх, многие об этом забывают. Промес ушел, а это ещё пол команды. В итоге из системы исключили больше половины составляющих, что сразу же сказалось на качестве.
Другими словами, Каррера не является причиной поражений. По большому счету он также стал заложником непутевой работы руководства клуба. Уверен, что в новом клубе где-нибудь в Италии у него будет успех!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:00)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
в каждом матче проблемы разные. Вчера - это Кутепов.
а так проблема одна - она в физруке, который выгнал помощников-чемпионов и набрал дилетантов под стать себе, лишь бы на его авторитет не покушались как Пилипчук.

абсолютно верно подмечено!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Sergeevich   (Сегодня, 10:56)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
То есть в прошлом сезоне все норм было, и внезапно стало плохо?
Промес конечно сильный игрок, но не пол команды.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  shtnk19  Москва (Сегодня, 10:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уволили Карреру
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:52)
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
в каждом матче проблемы разные. Вчера - это Кутепов.
а так проблема одна - она в физруке, который выгнал помощников-чемпионов и набрал дилетантов под стать себе, лишь бы на его авторитет не покушались как Пилипчук.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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