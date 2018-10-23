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"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту"

Бывший игрок ЦСКА Любош Калоуда вспомнил, как играл за "Спарту" вместе с Александром Прудниковым.

"Саша был очень крутой пацан, ха-ха-ха! Когда он приехал в "Спарту", я ему объяснял: "Пойми, ты не можешь быть здесь звездой сразу". Чешский чемпионат – очень тяжелый.

А Прудников рассчитывал, что будет нападающим номер один. И когда он не играл, ходил и орал на всех: "Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" Так что в клубе его не особо любили, считали его дураком.

Хотя мне он нравился", – сказал Калоуда.

Sport24
Теги: Прудников Спартак ЦСКА
Сегодня, 14:35
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#1  ert   (Сегодня, 14:38)
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"Саша был очень крутой пацан, ха-ха-ха!

Этот Колоуда ,истинный осёл....И как только Гинер его отпустил
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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