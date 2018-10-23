Генеральный директор "Риги": Скрипник в "Спартаке"? Это слухи

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:04
Каррера сфотографировался с игроками "Спартака" на прощальной встрече. Глушакова нет, Ещенко есть (7)
Каррера сфотографировался с игроками "Спартака" на прощальной встрече. Глушакова нет, Ещенко есть (7)
14:50
Михаил Моссаковский: сегодня руководство "Спартака" проведет первые переговоры со Скрипником (29)
Михаил Моссаковский: сегодня руководство "Спартака" проведет первые переговоры со Скрипником (29)
14:35
"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту" (4)
"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту" (4)
12:25
Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется (4)
Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется (4)
12:09
"В их встрече присутствует доля иронии" - член ОНК рассказал о сокамернике Кокорина в сизо (11)
"В их встрече присутствует доля иронии" - член ОНК рассказал о сокамернике Кокорина в сизо (11)
11:51
Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив (4)
Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив (4)
11:14
Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем (1)
Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем (1)
11:01
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (32)
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (32)
01:05
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (8)
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (8)
Генеральный директор "Риги": Скрипник в "Спартаке"? Это слухи
Руководство латвийской "Риги" ведет переговоры с одной из команд РПЛ по поводу перехода главного тренера рижан Виктора Скрипника, заявил генеральный директор клуба из Латвии Александр Пронин.
"Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про "Спартак", это слухи", - цитирует Пронина РИА Новости.
"Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про "Спартак", это слухи", - цитирует Пронина РИА Новости.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.