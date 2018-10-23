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Генеральный директор "Риги": Скрипник в "Спартаке"? Это слухи

Руководство латвийской "Риги" ведет переговоры с одной из команд РПЛ по поводу перехода главного тренера рижан Виктора Скрипника, заявил генеральный директор клуба из Латвии Александр Пронин.

"Ведем переговоры по поводу Виктора Скрипника с одним из клубов Российской премьер-лиги. Мы готовы отпустить тренера в случае победы в ближайшем матче. То, что пишут про "Спартак", это слухи", - цитирует Пронина РИА Новости.
Теги: Скрипник Спартак
Сегодня, 16:05
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#3  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:36)
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с Енисеем ведут переговоры..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 16:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Отлегло
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 16:24)
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Болеет за:
«Спартак»
В сегодняшнем Спартаке тренер не так важен.
Год просидит и ладно.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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