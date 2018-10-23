Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Арсен Венгер: со "Спартаком" переговоров не веду

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не ведет переговоров со "Спартаком".

– Ведете ли вы переговоры со "Спартаком"?

– Нет, я не веду.

– Возможно ли, что вы будете работать в России?

– Извините, на эту тему я не могу говорить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Венгер Спартак
Сегодня, 18:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  diego milito 22   (Сегодня, 19:45)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Возможно ли, что вы будете работать в России?

– Извините, на эту тему я не могу говорить.

Федун запретил.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  pahitosik  Москва (Сегодня, 19:18)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иноземец не нужен. Это потеря времени, а насчёт бабла, это не ко мне.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:06)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да и не нужен ты нам старпер, в РПЛ менталитет другой, халява сплошь и рядом, плетью обуха не перешибешь, это бритты носятся как угорелые, а в РПЛ бег трусцой это уже что-то, а в основном пехота ходит по полям.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  dreamcatcher   (Сегодня, 19:02)
  • -2
  •  (2)

Он не ведет, это ясно. А агент ведет?
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:54)
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какой только нехристь решил предложить Венгеру спартак, оскорбили великого тренера своей бесцеремонностью и невоспитанностью. rage


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.