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Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что чемпионский титул красно-белых в сезоне 2016/2017 – заслуга Дмитрия Аленичева.

"И прежде считал, и всегда буду считать – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота – это полностью заслуга Аленичева и его штаба, который готовил команду к сезону. Ведь то, как "Спартак" провел весь тот золотой чемпионат, подтвердило – сделал он это на самом высоком уровне.

А главная заслуга Карреры, состояла в том, что итальянец ничего не испортил", - сказал Романцев.

"СЭ"
Теги: Каррера Аленичев Спартак Романцев
Сегодня, 10:29
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#22  Oris   (Сегодня, 10:58)
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Цитата: dimon_1973
Цитата: Oris
А ты дай Арсенал или Енисей Каррере - я посмотрю какой уровень он покажет.

Хуже что ли? А как это возможно? Занять последнее место мог бы даже я.

Во всяком слуучае их бы чемпионами он никогда не сделал бы. А чемпионство Спартака с Аленичевым с течением определенных лет я допускаю.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#21  PAU   (Сегодня, 10:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен с кумиром молодости...) Тренер в общем-то Массимо посредственный. Человечеще с большой буквы и мотиватор отменный, но как такого рисунка так и не поставил. Ехали на индивидуальном мастерстве в том или ином матче отдельного (ых) футболиста (ов). В чемпионский год ещё и фартануло на славу. Сколько вырывали на зубах по 1-0.
По большому счёту, когда я действительно ходил павлином и ощущал себя самым-самым из всех болельщиков мира это домашний поединок против Севильи. Этого за два с лишним года очень мало.
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
#20  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 10:54)
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online

Не хочу быть занудой, но автор статьи - совершенно безграмотен.
В заголовке - ошибки.
Всё таки в русском языке правильно будет "нИ при чём".
Поколение ЕГЭ.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#19  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 10:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
А ведь Романцев мог бы еще работать тренером

Багаж Бескова кончился. Сатурн и Динамо подтвердить могут.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#18  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 10:52)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Каррера сумел тогда сплотить коллектив, настроить их эмоционально, зарядить своей энергией, по другому тем составом чемпионство было бы не взять. Так что про багаж Аленичева....бред
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#17  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Oris
А ты дай Арсенал или Енисей Каррере - я посмотрю какой уровень он покажет.

Хуже что ли? А как это возможно? Занять последнее место мог бы даже я.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#16  Gotikaoleg   (Сегодня, 10:50)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Заслуга есть конечно а кто спорит, а вот вести весь сезон на одном дыхании это заслуга Карреры - он руководил командой и он выпускал игроков на поле и где тогда был Аленичев? точно его не было тренерском штабе. Так что большая часть чемпионства это заслуга Карреры.
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#15  Spartacus1971   (Сегодня, 10:49)
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я могу сказать одно,Каррера привёл нас к чемпионству,не Аленичев.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#14  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:47)
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Олег Иванычу больше не наливать.....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#13  Oris   (Сегодня, 10:47)
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online

Цитата: dimon_1973
Опять двадцать пять...Аленичев в Арсенале и Енисее доказал, что на этом уровне работать не способен.

А ты дай Арсенал или Енисей Каррере - я посмотрю какой уровень он покажет.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#12  Katraps  Chelyabinsk (Сегодня, 10:47)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вспомните как безучастно смотрели на происходящее Аленичев с Титовым,даже когда проигрывали.И как жил игрой Каррера,как передавал свою энергию игрокам.Уверен,что 90% чемпионства принадлежит ему и только остальные 10% багаж.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#11  sumzzz  Калининград (Сегодня, 10:45)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
+100500
На подготовке, которую дал Каррера, в Спартаке лишились половины основы из-за разрыва крестов. А вот на составе, подготовленном Аленичевым, с присадкой эмоциональности Карреры, и с фатальными неудачами прямых конкурентов, Спартак доехал да чемпионства.
Каррера не главный тренер - он чисто психолог без тактических заготовок.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#10  igorspartak  Тверь (Сегодня, 10:43)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
так почему он тогда енисей не подготовил,Иваныч не неси чушь


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#9  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:43)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прочитал в СЭ интервью...Ну что сказать? Такой степени одухотворенности я даже на новый год не достигал никогда. Чтобы предлагать в тренеры Спартака Юрана, Парфенова, Булатова пить надо долго и серьзно...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#8  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:43)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
А ведь Романцев мог бы еще работать тренером. Ушел рано. Бердыев старше его (не говоря уже за Семина), но продолжает работать.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#7  iDEAD  Череповец (Сегодня, 10:41)
  • -1
  •  (5)
online

Давайте я вот разверну срач в другое русло и скажу так ! Чемпионство Спартака заслуга Пилипчука ! Ибо итальянец менеджер , чисто в европейском смысле слова , коммутатор и мотиватор . Но не психолог и не тренер ни разу !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:41)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дану нах...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#5  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:39)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять двадцать пять...Аленичев в Арсенале и Енисее доказал, что на этом уровне работать не способен.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#4  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А вот то, что за два года итальянец освоил великий и могучий на уровне "спа-си-бо" и "как де-ля?", просто поражает. Это как же надо не уважать страну и тех, с кем ты в ней работаешь, чтобы общаться с ними через переводчика?

рыбак набрасывает))


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#3  Voland  г.Москва (Сегодня, 10:37)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Иваныч так и не завязал с беленькой...(((


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007 [жалоба]
#2  Roganov   (Сегодня, 10:33)
  • +1
  •  (7)
online

Маразм крепчал...
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#1  irv  Курск (Сегодня, 10:32)
  • +2
  •  (8)

Вот всегда уважал Романцева, но сейчас спорол чушь. Возраст однако...


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
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