Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Анатолий Мещеряков – о книге Семина: мемуары надо писать, когда пройдет существенный период времени

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков объяснил мотивы своего высказывания о недавно изданной книге Юрия Семина "Локомотив. Возвращение на пьедестал", в которой 71-летний специалист рассказал о непростых отношениях с генеральным директором клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

Ранее Мещеряков заявил, что считает выход книги о текущих событиях в клубе некорректным и сообщил, что выскажет свое отношение к ней лично Семину.

– Во-первых, я не говорю про конкретную книгу – произведение Семина не читал. Во-вторых, у меня есть позиция: все вопросы люди должны решать, общаясь между собой лично. В-третьих, считаю, что мемуары нужно писать, когда пройдет существенный период времени.

– То есть, когда человек уже не работает там, о чем пишет?

– Нет, необязательно. Просто со временем люди остывают и смотрят на те или иные события иначе, оценивают их уже по-другому, уходит определенный субъективизм.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Семин Локомотив
Сегодня, 16:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:52)
  • -1
  •  (1)

После определенного периода времени человек становится овощем и уже не помнитгде находится.Не одному же Рабинеру детективы строчить.Написал посквиль и получил от Кири в табло.Пока Палыч всех и вся помнит пусть пишет.Из той же оперы и Оля, пусть и про нее напишет, как она играла глубже и шире.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.