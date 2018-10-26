Анатолий Мещеряков – о книге Семина: мемуары надо писать, когда пройдет существенный период времени

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков объяснил мотивы своего высказывания о недавно изданной книге Юрия Семина "Локомотив. Возвращение на пьедестал", в которой 71-летний специалист рассказал о непростых отношениях с генеральным директором клуба Ильей Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.Ранее Мещеряков заявил, что считает выход книги о текущих событиях в клубе некорректным и сообщил, что выскажет свое отношение к ней лично Семину.– Во-первых, я не говорю про конкретную книгу – произведение Семина не читал. Во-вторых, у меня есть позиция: все вопросы люди должны решать, общаясь между собой лично. В-третьих, считаю, что мемуары нужно писать, когда пройдет существенный период времени.– Нет, необязательно. Просто со временем люди остывают и смотрят на те или иные события иначе, оценивают их уже по-другому, уходит определенный субъективизм.