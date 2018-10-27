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Анзор Кавазашвили: Каррера должен благодарить судьбу

Бывший голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал реакцию болельщиков красно-белых на увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера.

Фанаты "Спартака" выразили недовольство решением руководства отправить Карреру в отставку и пригрозили бойкотировать матчи.

"Меня не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца. Просто он выстроил с ними грамотные отношения, регулярно общался с болельщиками, благодарил их после игр. Люди чувствуют это, а Массимо - человек общительный.

Но со стороны фанатов неправильно пытаться навязывать клубу кадровые решения. Как они могут грозить бойкотом ближайшего домашнего матча? Извините, но я не знаю, как это назвать… Это акция неповиновения по отношению к любимому клубу. Своими действиями они наносят ущерб не руководству, а "Спартаку" и своим любимым футболистам.

Каррера же должен благодарить судьбу за то, что он из ассистента Дмитрия Аленичева стал главным тренером. Потом он просто не мешал команде давать результат", - цитирует RT
Теги: Аленичев Кавазашвили
Сегодня, 15:24
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(7)
#11  yuri  спб (Сегодня, 17:42)
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online

Вах !. Кот улыбался, до чего наивные и милые москвичи. В Питере избавились в свое время от шашлычников. А они как маленькие дети. Возможно кот чего-то не понимает, вполне возможно.
)))
Шаверма )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Барселона»
brysy,
Пошёл на*уй, еплан! И убери подпись, что якобы "болеешь" за Спартак.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#9  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 16:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Всё таки пенсия не зря даётся - деменция у футболёров и в расцвете сил не отличающихся большим интеллектом (за редкими исключениями) в старости приобретает характер полной дебильности! Как можно сравнивать Карреру, который, при всём моём негативе к свинарнику, смог поставить им игру, и 3,14здобола Аленичева, который как тренер - абсолютный ноль. Ну а насчёт фанатов вообще полный бред - команда существует для них, а не наоборот, дедушка совсем попутался!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#8  brysy  москва (Сегодня, 16:34)
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё раз повторюсь, чего неправильного он сказал, всё в точку, если он пожилой человек, значит по вашему мразматик, что-ли, тренер, настоящий тренер, это не общительность и не интеллигентность и не просто хороший человек, хотя эти две составляющие были-бы просто супер для идеального тренера, а тренер, это в первую очередь тренер, который умеет ставить игру команды, на которую нам остаётся только смотреть и радоваться, а если он будет такой весь культурный и интеллигентный, болельщики, я вас всех люблю и уважаю, а игры-то нет, где игра, где связи между футболистами,где атака, где основной состав, а его нет, а прошло уже почти пол чемпионата а состав тусуется каждую игру как колода карт, ладно в ЦСКА сезон начали играть пол составом молодёжки, но там это от безысходности, сколько стариков ушло, и то, Ганчаренко их хоть наигрывал на предсезонке, поэтому сейчас они хоть стали давать результат, а кот-ж выпускает на игру пол состава молодых игроков в середине сезона, да, пацаны стараются, но этого мало, отсюда и результат, а то что ему повезло стать главным, ведь так оно и есть, или кто-то ещё хочет поспорить?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#7  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 16:23)
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: DROOZD
Стыдоба!федя подключил ветеранов.заслуженные вроде люди...даж олегиваныч гoвнa не удержал.


У Олеговича гавно прет от того , что может протрезвел и понял что не тому продал клуб.
После него осталось выжженное поле
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#6  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 16:22)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это акция неповиновения

Вот нихрена себе формулировочка...А кто-то должен повиноваться чтоли? Совсем старый берега попутал...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#5  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:58)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Стыдоба!федя подключил ветеранов.заслуженные вроде люди...даж олегиваныч гoвнa не удержал.


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#4  Roganov   (Сегодня, 15:57)
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  •  (7)
online

Нет, своими акциями фанаты нанесут ущерб как раз руководству. Надеюсь, непоправимый.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#3  Frodik  Калуга (Сегодня, 15:47)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
маразм крепчает. болельщики же все дураки, билеты им дарит федун, а игроки за них костьми ложатся на поле
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:47)
  • +1
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Болеет за:
«Сибирь»
Анзор Кавазашвили:
"Меня не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца.

Конечно надо его благо творить, ведь он довел до чемпионства. Другие не смогли этого сделать за много лет
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:45)
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ааа..так вот оно в чем дело-то!
Анзор, что ж Вы раньше молчали?!! Теперь все ж понятно, Массимо просто хороший парень! Рад должен быть, действительно!
Может ему попрыгать? От восторга-то?

Каррера тренер. Тренер с отличным будущим. Не факт, что у него попрет как у Эмери...но, они похожи по духу, и оба подходили Спартаку. С обоими поступили одинаково.
Сейчас, Эмери, действительно может благодарить судьбу за произошедшее.
Каррера в начале пути.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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