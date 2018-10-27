Валерий Карпин: удаление немного подпортило впечатление от игры

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире канала "Матч Премьер" подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против "Анжи" (1:0)."Есть радость от результата. ведь мы добыли три очка. В первом тайме сделали все, что планировали: высоко прессинговали, а также вступали в отборы после потери мяча. Удаление немного подпортило все впечатление. Но и в меньшинстве мы не дали практически ничего создать, кроме навала на последних минутах. Ребята отработали по полной программе. Хочу поздравить их и болельщиков. Второе место? Это все ни о чем. В конце мая посмотрим", - сказал Карпин.