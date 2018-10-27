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Валерий Карпин: удаление немного подпортило впечатление от игры

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире канала "Матч Премьер" подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против "Анжи" (1:0).

"Есть радость от результата. ведь мы добыли три очка. В первом тайме сделали все, что планировали: высоко прессинговали, а также вступали в отборы после потери мяча. Удаление немного подпортило все впечатление. Но и в меньшинстве мы не дали практически ничего создать, кроме навала на последних минутах. Ребята отработали по полной программе. Хочу поздравить их и болельщиков. Второе место? Это все ни о чем. В конце мая посмотрим", - сказал Карпин.
Теги: Карпин Ростов Анжи
Сегодня, 21:35
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#2  РостовПапа   (Сегодня, 23:09)
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Болеет за:
«Ростов»
Карпин начал вроде нащупывать игру в атаке
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:41)
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да... прогуляться не получилось...а последние секунды получились чисто регбийными... ребята, наверно, на тренировках не только забегания на угловых отрабатывали...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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