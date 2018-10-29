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Александр Панов: Венгер - подходящая кандидатура для "Спартака"

Бывший игрок "Зенита" Александр Панов сказал, что хотел бы видеть во главе "Спартака" Арсена Венгера.

По его словам, у красно-белых хватит финансов для того, чтобы пригласить именитого специалиста.

- Я бы позвал Венгера. Это было бы круто! - заявил Панов. - Арсен умеет ставить атакующую игру, зрелищную. Он по стилю близок к фирменному стилю красно-белых. Болельщики бы очень обрадовались. Да и в обороне порядок бы навел.

- Хватит ли на него денег?

- На трансферы у "Спартака" средства найдутся (смеется). А любые другие тренеры, о которых пишут… Нет, я не против них, но и особо в успех не верю. Надеюсь увидеть во главе команды специалиста, который сделает из красно-белых суперклуб. Венгер - подходящая кандидатура. Он научит побеждать на классе, додавливать соперников. А то нынешний "Спартак" забивает два, а пропускает три… Тревожно. Думаю, Арсен сможет выжать из нынешних игроков максимум.

"Спорт-Экспресс".
Теги: Венгер Спартак Панов
Сегодня, 12:21
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(2)
#7  All_my  Москва (Сегодня, 14:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Венгер в Россию не поедет, а так было бы интересно


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 13:56)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
При адекватном менеджменте в Спартаке было бы действительно здорово.
А при нынешнем руководстве - смешно... даже глупо!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 13:37)
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online
Болеет за:
«Зенит»
мнение наркота особенно ценно..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:47)
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online
Болеет за:
«Ростов»
В Одессе по таким случаям говорят:
Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. — Ой, я видела эту сцену. Они все делали, но не с той стороны! А! Это искусственное дыхание не с той стороны. Она хохотала, как ненормальная.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 12:32)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пришел Каррера и наладил защиту, но развалил нападение. Может одного главного тренера мало? А интересно, есть тренеры-близнецы? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 12:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Средства у нас есть. У нас ума не хватает (c) Простоквашино
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:29)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
хорошая тема.
интересная.
вот только на того, кто озвучит связку
Венгер+ Измайлов+ Федун = Спартак
даже в дурдоме психи будут смотреть, как на сумасшедшего.

потому что, для того, чтоб Венгер пришёл в Спартак, нужно сделать так

Венгер= Спартак- Измайлов- Федун.

что в нынешних условиях невозможно.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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