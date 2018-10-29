Экс-форвард "Зенита" считает проблемой команды игру Маркизио

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Сергей Дмитриев прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Клаудио Маркизио.Экс-форвард сравнил итальянца с сербским игроком Браниславом Ивановичем."Иванович, например, доказал, что на протяжении второго года своего пребывания в "Зените" он продолжает оставаться лучшим защитником. Что же касается Маркизио, то я не понимаю, зачем он пришел, чего хочет этот человек. В первых матчах он абсолютно ничего не показал", - поделился мнением футболист.Также он отметил другие недочеты, которые допускает петербургская команда в матчах."Пробоины, на мой взгляд, есть в середине поля, когда вместе выходят Краневиттер и Паредес. Мячи в таком случае некому отбирать. Я бы не сказал, что защитная линия выглядит идеально. Если в нападении забивают регулярно, то ошибки в обороне есть, и нам голы забивают. Вспомните "Бордо", когда Набиуллин должен был предугадать момент и сыграть несколько уже. Тогда и гола бы не было", - заключил Дмитриев.