Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Экс-форвард "Зенита" считает проблемой команды игру Маркизио

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Сергей Дмитриев прокомментировал игру полузащитника сине-бело-голубых Клаудио Маркизио.

Экс-форвард сравнил итальянца с сербским игроком Браниславом Ивановичем.

"Иванович, например, доказал, что на протяжении второго года своего пребывания в "Зените" он продолжает оставаться лучшим защитником. Что же касается Маркизио, то я не понимаю, зачем он пришел, чего хочет этот человек. В первых матчах он абсолютно ничего не показал", - поделился мнением футболист.

Также он отметил другие недочеты, которые допускает петербургская команда в матчах.

"Пробоины, на мой взгляд, есть в середине поля, когда вместе выходят Краневиттер и Паредес. Мячи в таком случае некому отбирать. Я бы не сказал, что защитная линия выглядит идеально. Если в нападении забивают регулярно, то ошибки в обороне есть, и нам голы забивают. Вспомните "Бордо", когда Набиуллин должен был предугадать момент и сыграть несколько уже. Тогда и гола бы не было", - заключил Дмитриев.

"Спорт уик-энд"
Теги: Зенит Маркизио
Сегодня, 13:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
#3  yuri  спб (Сегодня, 13:33)
  • 0
  •  (4)

Цитата: нетрал
ну если он заиграет ...а пока только пока/!.

У него сложная задача- выводить острым пасом и главное идеальным и длинным . Техники ему не занимать, а буратин здесь как дров.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 13:30)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Лапы прочь от Маркизио.

ну если он заиграет ...а пока только пока/!.
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (4)

Лапы прочь от Маркизио.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.