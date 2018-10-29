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Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сумел отличиться в игре с "Рубином".

Игрок реализовал пенальти на 78-й минуте.

Это первый гол 31-летнего футболиста с 2015 года.

"СЭ"
Теги: Спартак Рубин Комбаров Д.
Вчера, 23:25
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2
(2)
#2  Batman   (Вчера, 23:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
В клуб Баженова его)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 23:40)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Так пенальти Промес бил же всё это время.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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