Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров сумел отличиться в игре с "Рубином".Игрок реализовал пенальти на 78-й минуте.Это первый гол 31-летнего футболиста с 2015 года.