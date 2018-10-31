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Леандро Паредес признан лучшим игроком 12-го тура по версии болельщиков

На сайте РПЛ завершилось голосование за звание лучшего игрока 12-го тура чемпионата России.

Им стал полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, забивший победный гол в матче с "Крыльями Советов" (1:0). За него отдали голоса 28% голосовавших. Второе место занял защитник "Рубина" Егор Сорокин, третий - форвард "Краснодара" Ари.

РПЛ
Теги: Паредес Сорокин Ари
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