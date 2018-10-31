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Генеральный директор "Енисея": Аленичев? Ничего не могу сказать

Генеральный директор "Енисея" Денис Рубцов после крупного поражения в 1/8 финала Олимп-Кубка России от "Локомотива" (1:4) не стал комментировать ситуацию с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.

"Я пока не видел тренера, не говорил с ним. Ничего не могу вам сказать. Игра только закончилась. Лучше позвоните попозже. Спасибо за звонок", - цитирует Рубцова "Спорт-Экспресс".
Теги: Енисей Аленичев
Вчера, 23:13
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