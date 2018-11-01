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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством
Экс-ассистент Массимо Карреры в "Спартаке" Джорджо Д’Урбано поделился мнением о проблемах московского клуба.
"В "Спартаке" полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью.
И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне – у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в "Спартаке" такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи.
Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины", – сказал Д’Урбано.
Матч ТВ
"В "Спартаке" полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью.
И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне – у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в "Спартаке" такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи.
Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины", – сказал Д’Урбано.
Матч ТВ
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