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Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством

Экс-ассистент Массимо Карреры в "Спартаке" Джорджо Д’Урбано поделился мнением о проблемах московского клуба.

"В "Спартаке" полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью.

И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне – у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в "Спартаке" такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи.

Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины", – сказал Д’Урбано.

Матч ТВ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 14:34
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7
(4)
#7  zeracool  москва (Сегодня, 15:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ramzes
Кто-нибудь понимает/знает, чем Родионов занимается ??

думаю он сам то не знает..
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#6  safonas   (Сегодня, 15:21)
  • 0
  •  (0)
online

все верно и это лежит на поверхности


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#5  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 15:15)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Барселона»
Кто-нибудь понимает/знает, чем Родионов занимается ??


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#4  borlas   (Сегодня, 14:48)
  • +5
  •  (5)
online

Зять-некуй взять не зря свой хлеб ел.
Но сцука оказался морально неустойчив.
Сперва его схомячил Измайлов.
Потом и Карреру.
Как бы Федуна не сожрал.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:47)
  • +5
  •  (5)

В принципе, Родионова можно заново научить говорить.

А вот с соображалкой - уже не получится. И ему в пару еще хотят приклеить Кононова.... - идиоты
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  zeracool  москва (Сегодня, 14:46)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
что и требовалось доказать! есть часть команды, которая разосралась во главе с глушаком, и есть распильщики в виде рукаводства..в прессе чего только не пишут а радионов и трахыч слова ни одного не сказали(
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 14:43)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошим был футболистом Сергей Родионов.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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