Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством

Экс-ассистент Массимо Карреры в "Спартаке" Джорджо Д’Урбано поделился мнением о проблемах московского клуба."В "Спартаке" полностью отсутствует система эффективного взаимодействия команды и клуба. За тот сезон, что я отработал в Москве, у меня сложилось такое мнение: команда живет сама по себе, а клубное начальство – своей жизнью.И я вовсе не веду речь о синьоре Федуне – у него хватает задач и посерьезнее. Беда в том, что в клубе отсутствует спортивный или генеральный директор, который бы ежедневно жил проблемами команды и всегда был в курсе внутренней кухни. Нет в "Спартаке" такого топ-менеджера, что мог бы не через третьи руки и чьи-то мнения, а напрямую погружаться с головой в ежедневный быт команды, то есть регулярно посещать базу в Тарасовке и общаться с тренерским штабом, присутствовать на тренировках, чтобы это обязательно видели и сами футболисты, а также ездить вместе с командой на все гостевые матчи.Если клуб через своих официальных доверенных лиц не погружен в жизнь команды, то и самому хозяину нельзя рассчитывать на объективное видение общей картины", – сказал Д’Урбано.