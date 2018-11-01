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Рауль Рианчо: мне плевать, что на трибунах кричат, поют и свистят, Глушаков будет играть

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поведение фанатов красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). По ходу игры болельщики оскорбляли капитана команды Дениса Глушакова и руководство клуба.

"Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Это команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не протви которых будут свистеть. При все уважении Глушаков – это игрок "Спартака" и он будет играть в "Спартаке". А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Теги: Рианчо Спартак Глушаков
Сегодня, 23:10
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17
(7)
#17  iDEAD  Череповец (Сегодня, 23:43)
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online

Цитата: GS
Это чего-то новенького!

Это в смысле того ,что Рианчо считает , - выиграли игроки, а не Пеп . Передергивает , но смысл такой !

Цитата: Пивовед
а помните : Локомотив стал чемпионом, и все говорили только об этом примерно пятнадцать минут ? (С)

помню как стадион опустел за минут 5-7 когда Локо стал чемпионом )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#16  igorspartak  Тверь (Сегодня, 23:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Молодец! Это я за название. Потом остальное почитаю)
Прочитал. Всё нормально, кроме грамматических ошибок. Сегодня они не считаются. Удачи команде, тренеру, капитану!!!

cколько тебе заплатили "болельщик"?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#15  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 23:38)
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online

Человек на эмоциях..первая победа...смысл его слов правильный...нужно поддерживать а не свистеть на Дениса...кто то знает об отстёжки агентами Карере ....подумайте....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#14  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:35)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ого, какие страсти) стакан накатил штоль?))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#13  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 23:35)
  • +1
  •  (1)
online

"Глушаков будет играть!"

Про Жеглова знает.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#12  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 23:32)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно, доживёт он до перерыва в чемпионате?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#11  _strelez_  ростов (Сегодня, 23:30)
  • -1
  •  (1)
online

juniperusы, Рианчо на вас буй положил..?
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#10  oblom   (Сегодня, 23:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал.

Это чего-то новенького!
Вика клевещет:
C 2008[6] по 2012 годы[7] Гвардиола являлся тренером основного состава «каталонцев». За это время «Барселона» под руководством Хосепа трижды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Рианчо сказал,что будет Глушаков играть,значит будет.Сказал,что Гвардиола не выигрывал,значит не выигрывал.Шутка конечно.Он так свою крутость хочет показать?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 23:29)
  • -2
  •  (2)
online

ну ёбть, Анжи обыграли, можно теперь Раулу повыёпываца
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 23:26)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец! Это я за название. Потом остальное почитаю)
Прочитал. Всё нормально, кроме грамматических ошибок. Сегодня они не считаются. Удачи команде, тренеру, капитану!!!

Платить, конечно, не платят. Но сегодня моя команда выиграла в непростых условиях. Это отлично! Можно заметить, что я здесь с 2007 года. Нельзя заметить, но за Спартак я с 1974. И пусть мне за это никто не платил, но мне это нравится!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Так-то Локо в России действующий чемпион



а помните : Локомотив стал чемпионом, и все говорили только об этом примерно пятнадцать минут ? (С)


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:23)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Решение гнилого руководства rage


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 23:22)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть.

Ну, да - так и есть! ))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 23:21)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
GS,
ну и перед Гвардиолой тоже звездёж)))
Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат.

Так-то Локо в России действующий чемпион
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков Рианче походу регулярно наполняет стакан
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 23:15)
  • +1
  •  (1)

Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал.

Это чего-то новенького!
Вика клевещет:
C 2008[6] по 2012 годы[7] Гвардиола являлся тренером основного состава «каталонцев». За это время «Барселона» под руководством Хосепа трижды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 23:12)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Физрук разбушевался, зюзе больше не наливать neutral_face
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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