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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рауль Рианчо: мне плевать, что на трибунах кричат, поют и свистят, Глушаков будет играть
И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поведение фанатов красно-белых в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). По ходу игры болельщики оскорбляли капитана команды Дениса Глушакова и руководство клуба.
"Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Это команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не протви которых будут свистеть. При все уважении Глушаков – это игрок "Спартака" и он будет играть в "Спартаке". А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
"Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Это команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не протви которых будут свистеть. При все уважении Глушаков – это игрок "Спартака" и он будет играть в "Спартаке". А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
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