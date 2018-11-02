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Редактор Marca - о Каранке: какой "Спартак"? Для Айтора это шаг назад

Хуан Кастро, редактор испанского издания Marca, оценил вероятность назначения на пост главного тренера московского "Спартака" рулевого "Ноттингем Форест" Аитора Каранки.

"Ну какой" Спартак"? Это невозможно. Сейчас у него есть" Нотингем Форест", и он не променяет Англию на Россию.

Для него это шаг назад. Даже из Чемпионшипа", - сказал Кастро.

"Чемпионат"
Сегодня, 13:58
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8
(2)
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 15:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Не только шаг назад, но и дерьмом себя обмажет на всю жизнь, не один уважающий себя тренер не возглавит это говно, где игроки сливают тренера после того как тот первый за 16 лет привёл к чемпионству
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  FanAttack  Москва (Сегодня, 14:57)
  • +1
  •  (1)

Если не назад, то не вперёд точно.
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#6  fd65   (Сегодня, 14:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Каранка к нам не поедет..... А это , собственно, кто такой?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 14:32)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Капесс, неадекват.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 14:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а теперь пусть выступит начальник транспортного цеха...Каранка то что? сами придумали?Сами ответили?)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 14:24)
  • -2
  •  (2)

В Англии за ним очередь стоит? Спартаку нужен свой тренер с мозгами и хлыстом! И,желательно, без Лукойла...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:13)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
это семимильный шаг назад
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 14:07)
  • +4
  •  (12)

Кому он нужен ... пусть там в англии своей сидит в пердиве !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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