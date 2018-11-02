Редактор Marca - о Каранке: какой "Спартак"? Для Айтора это шаг назад

Хуан Кастро, редактор испанского издания Marca, оценил вероятность назначения на пост главного тренера московского "Спартака" рулевого "Ноттингем Форест" Аитора Каранки."Ну какой" Спартак"? Это невозможно. Сейчас у него есть" Нотингем Форест", и он не променяет Англию на Россию.Для него это шаг назад. Даже из Чемпионшипа", - сказал Кастро.