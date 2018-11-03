"Локомотив" - "Арсенал": Смолов начинает игру в запасе

"Локомотив" и "Арсенал" объявили составы на предстоящий матч 13-го тура РПЛ.Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.Коченков, Медведев, Идову, Чорлука, Маргасов, Ротенберг, Тарасов, Тугарев, Эдер, Жемалетдинов, Смолов.Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Сокол, Бархамов, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.