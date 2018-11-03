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"Локомотив" - "Арсенал": Смолов начинает игру в запасе

"Локомотив" и "Арсенал" объявили составы на предстоящий матч 13-го тура РПЛ.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Чорлука, Маргасов, Ротенберг, Тарасов, Тугарев, Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Сокол, Бархамов, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Теги: Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 12:54
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#2  suvirinimas   (Сегодня, 13:16)
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  •  (3)

Безграмотная статья. Как можно начинать игру в запасе? В запасе сидят на скамейке а не начинают игру. Безграмотные!
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:00)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Смолов начинает игру в запасе


Охренеть, я, как и все отстальные болельщики наивно думал, что его в старт поставят после месячной травмы. joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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