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Рауль Рианчо: чувствую себя быком, который заколол тореодора

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2) пожаловался на отсутствие поддержки со стороны болельщиков.

«Когда СССР распался, к нам, в Испанию, приехали восемь русских футболистов — Шустиков, Радченко, Файзулин, другие… Это был мой первый контакт с русскими игроками. Единственную вещь, которую мы тогда сделали, — приняли их!

К чему я это… Такое ощущение, что я сейчас выступаю в роли быка, который заколол тореадора. Выхожу сегодня и вижу, что четверо болельщиков кричат на меня дурным голосом! Просто убивает меня это. Разве я это заслужил? Считаю, что это полное неуважение ко мне.

Я вам скажу вещь, что приехать сюда и работать тренером «Спартака» — это лотерея. А приехать работать главным тренером, не имея за спиной опыта профессионального футболиста, — это ещё большая лотерея!

Вы считаете, что я ошибся, не поставив Ерёменко в стартовый состав? А я считаю, что вы ошибаетесь. Потому что Ерёменко два года не играл в футбол. И до этого он сыграл недавно в семи матчах, и я просто не могу сразу отдать Романа на растерзание львам и взвалить на него всю ответственность. Ерёменко будет постепенно заходить в игру, наращивать ритм. Поэтому в стартовом составе сегодня вышли Зобнин и Игнатов на позиции инсайдов», — передаёт слова Рианчо «Чемпионат».
Теги: Рианчо Спартак Еременко
Вчера, 23:34
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#7  yuri  спб (Сегодня, 00:27)
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Цитата: GPS
ОУКБ, мразь!
puta espaniola!!!

Негра 7-0 ) Дешевка и дрянь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  GPS   (Сегодня, 00:17)
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online

ОУКБ, мразь!
puta espaniola!!!


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#5  igorspartak  Тверь (Сегодня, 00:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Эти черти зовутся фанатами... К людям имеют опосредованное отношение.

чёрт галимый это ты подстилка


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 00:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
это Спарта свинарня!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  voron (CSKA)  Москва (Вчера, 23:51)
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Болеет за:
ЦСКА
Выхожу сегодня и вижу, что четверо болельщиков кричат на меня дурным голосом! Просто убивает меня это. Разве я это заслужил?

А не куй было говорить что бы болельщики рот закрыли. И как тебе ещё пи3ды не дали, я не понимаю, может поймать не смогли
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Эти черти зовутся фанатами... К людям имеют опосредованное отношение.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  yuri  спб (Вчера, 23:45)
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Выхожу сегодня и вижу, что четверо болельщиков кричат на меня дурным голосом! Просто убивает меня это. Разве я это заслужил? Считаю, что это полное неуважение ко мне.

))) Синьор Вы не слышали вселенский вой . Погодите еще пару матчей, и этот концерт звездного и поэтического лая запомнится вам как трамплин в будущее . Как ступенька к мирозданию.Повремените еще пару матчей, очень прошу.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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