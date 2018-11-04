Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:50
Рауль Рианчо: 30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже завтра. Не держусь за кресло (4)
Рауль Рианчо: 30 мая у меня закончится контракт. А может, я поеду домой уже завтра. Не держусь за кресло (4)
Вчера, 23:43
"Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча ЧР подряд и установил антирекорд посещаемости сезона (4)
"Спартак" впервые в истории проиграл 4 домашних матча ЧР подряд и установил антирекорд посещаемости сезона (4)
Вчера, 23:34
Рауль Рианчо: чувствую себя быком, который заколол тореодора (7)
Рауль Рианчо: чувствую себя быком, который заколол тореодора (7)
Вчера, 23:17
Гурам Аджоев: Кононов - тренер "Арсенала". Пока. Разговоры идут (2)
Гурам Аджоев: Кононов - тренер "Арсенала". Пока. Разговоры идут (2)
Вчера, 22:46
Рауль Рианчо: команда поехала на сбор с конфликтом. "Спартак" должен избавиться от токсичных людей (19)
Рауль Рианчо: команда поехала на сбор с конфликтом. "Спартак" должен избавиться от токсичных людей (19)
Вчера, 22:28
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"? (2)
Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"? (2)
Вчера, 22:20
Страсти в лиге кипят, а "Зенит" уходит в отрыв с новой схемой (3)
Страсти в лиге кипят, а "Зенит" уходит в отрыв с новой схемой (3)
Вчера, 22:16
Владимир Ильин: зачем кричать против Глушакова, ему и так несладко пришлось (видео) (4)
Владимир Ильин: зачем кричать против Глушакова, ему и так несладко пришлось (видео) (4)
Вчера, 21:59
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео) (1)
Николай Димитров: сейчас у "Спартака" проблемы, но они ещё будут бороться за чемпионство (видео) (1)
Вчера, 21:47
Андрей Червиченко: "Спартаку" нужен только жёсткий тренер (9)
Андрей Червиченко: "Спартаку" нужен только жёсткий тренер (9)
Вчера, 21:01
"Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас" (1)
"Челси" одержал победу над "Кристал Пэлас" (1)
Вчера, 20:52
"Спартак" в Москве потерпел поражение от "Урала" (195)
"Спартак" в Москве потерпел поражение от "Урала" (195)
Вчера, 20:33
Ари не дал Карпину разобраться с игроком "Краснодара" (видео) (5)
Ари не дал Карпину разобраться с игроком "Краснодара" (видео) (5)
Вчера, 20:20
"Леванте" сыграл вничью с "Вильярреалом"
"Леванте" сыграл вничью с "Вильярреалом"
Вчера, 20:04
"Манчестер Сити" забил "Саутгемптону" 6 мячей
"Манчестер Сити" забил "Саутгемптону" 6 мячей
Вчера, 19:43
Ари: сегодня на игре была классная атмосфера
Ари: сегодня на игре была классная атмосфера
Вчера, 19:23
"Динамо": Самба Соу не сыграет до конца календарного года (2)
"Динамо": Самба Соу не сыграет до конца календарного года (2)
Вчера, 19:08
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео) (1)
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео) (1)
Вчера, 18:35
Михаил Боярский: Семак прав - Паредеса нужно наказать (2)
Михаил Боярский: Семак прав - Паредеса нужно наказать (2)
Вчера, 18:34
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (6)
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (6)
Вчера, 18:23
"Краснодар" не смог обыграть "Ростов" на своем стадионе (31)
"Краснодар" не смог обыграть "Ростов" на своем стадионе (31)
Вчера, 18:10
Матч "Краснодар" – "Ростов" посетили 34 652 зрителей
Матч "Краснодар" – "Ростов" посетили 34 652 зрителей
Вчера, 18:04
"Спартак" - "Урал": стартовые составы команд (22)
"Спартак" - "Урал": стартовые составы команд (22)
Вчера, 17:46
Бранислав Иванович – об удалении Паредеса: так нельзя! (2)
Бранислав Иванович – об удалении Паредеса: так нельзя! (2)
Вчера, 17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (2)
Вчера, 17:31
Артем Дзюба: у меня пирожки, бургеры и хот-доги (3)
Артем Дзюба: у меня пирожки, бургеры и хот-доги (3)
Вчера, 17:14
"Тамбов" вернулся на первое место
"Тамбов" вернулся на первое место
Вчера, 17:00
Сергей Семак: Маркизио тяжело дается адаптация (3)
Сергей Семак: Маркизио тяжело дается адаптация (3)
Вчера, 16:39
Сергей Семак: Паредес будет наказан за удаление (15)
Сергей Семак: Паредес будет наказан за удаление (15)
Вчера, 16:33
"Лацио" с крупным счетом обыграл СПАЛ
"Лацио" с крупным счетом обыграл СПАЛ
Вчера, 16:30
"Эйбар" взял верх над "Алавесом"
"Эйбар" взял верх над "Алавесом"
Вчера, 16:28
"Шинник" дома выиграл у "Сибири"
"Шинник" дома выиграл у "Сибири"
Вчера, 16:13
Матч "Зенит" - "Ахмат" посетили 45 329 зрителей (3)
Матч "Зенит" - "Ахмат" посетили 45 329 зрителей (3)
Рауль Рианчо: чувствую себя быком, который заколол тореодора
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2) пожаловался на отсутствие поддержки со стороны болельщиков.
«Когда СССР распался, к нам, в Испанию, приехали восемь русских футболистов — Шустиков, Радченко, Файзулин, другие… Это был мой первый контакт с русскими игроками. Единственную вещь, которую мы тогда сделали, — приняли их!
К чему я это… Такое ощущение, что я сейчас выступаю в роли быка, который заколол тореадора. Выхожу сегодня и вижу, что четверо болельщиков кричат на меня дурным голосом! Просто убивает меня это. Разве я это заслужил? Считаю, что это полное неуважение ко мне.
Я вам скажу вещь, что приехать сюда и работать тренером «Спартака» — это лотерея. А приехать работать главным тренером, не имея за спиной опыта профессионального футболиста, — это ещё большая лотерея!
Вы считаете, что я ошибся, не поставив Ерёменко в стартовый состав? А я считаю, что вы ошибаетесь. Потому что Ерёменко два года не играл в футбол. И до этого он сыграл недавно в семи матчах, и я просто не могу сразу отдать Романа на растерзание львам и взвалить на него всю ответственность. Ерёменко будет постепенно заходить в игру, наращивать ритм. Поэтому в стартовом составе сегодня вышли Зобнин и Игнатов на позиции инсайдов», — передаёт слова Рианчо «Чемпионат».
«Когда СССР распался, к нам, в Испанию, приехали восемь русских футболистов — Шустиков, Радченко, Файзулин, другие… Это был мой первый контакт с русскими игроками. Единственную вещь, которую мы тогда сделали, — приняли их!
К чему я это… Такое ощущение, что я сейчас выступаю в роли быка, который заколол тореадора. Выхожу сегодня и вижу, что четверо болельщиков кричат на меня дурным голосом! Просто убивает меня это. Разве я это заслужил? Считаю, что это полное неуважение ко мне.
Я вам скажу вещь, что приехать сюда и работать тренером «Спартака» — это лотерея. А приехать работать главным тренером, не имея за спиной опыта профессионального футболиста, — это ещё большая лотерея!
Вы считаете, что я ошибся, не поставив Ерёменко в стартовый состав? А я считаю, что вы ошибаетесь. Потому что Ерёменко два года не играл в футбол. И до этого он сыграл недавно в семи матчах, и я просто не могу сразу отдать Романа на растерзание львам и взвалить на него всю ответственность. Ерёменко будет постепенно заходить в игру, наращивать ритм. Поэтому в стартовом составе сегодня вышли Зобнин и Игнатов на позиции инсайдов», — передаёт слова Рианчо «Чемпионат».
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.