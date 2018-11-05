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Дерби трассы Р-229 вышло ожесточенным. "Рубин" проиграл впервые за 3 месяца
Пускай и не самая яркая, но довольно интересная вывеска «Оренбург» - «Рубин» ожиданий болельщиков, надо думать, не оправдала. За весь матч был забит всего один мяч, да и тот – с пенальти. Найти что-то интересное в не самой интересной игре попытается rusfootball.info.
«Оренбург» осмелел
Перед началом сезона мало кто мог подумать, что «Оренбург» может играть настолько смело. Да, безусловно, все понимали, что команда с пятью защитниками – всегда крайне сложный соперник, ведь как показали последние футбольные тенденции, обороняться куда проще, чем атаковать. Вот все и думали, что клуб из одноименного города будет лишь отсиживаться на своей половине поля и беспорядочно выносить мячи куда подальше. Но что-то пошло не так. Букмекеры ставили команды примерно в равное положение. От обеих из них ждали робкого начала и жесткой оборонительной игры, однако хозяева решили ошарашить подопечных Бердыева и с первых минут побежали в нападение. Как итог – доминирование до конца первого тайма при почти полном отсутствии голевых моментов (за исключением, пожалуй, момента, когда Афонин не попал в створ ворот с пары метров). Довольно скучные 0:0 после первых сорока пяти минут игры, 0 ударов по воротам Довбни и почти черная на половине поля гостей тепловая карта.
Кроме того, должно еще хватить смелости, чтобы так играть с «Рубином», который до этого матча не проигрывал в течение трех месяцев. Ну и оставлять без внимания то, что некогда аутсайдер нашего чемпионата прервал такую серию, конечно, нельзя. Это дорогого стоит.
Защита «Рубина» - плоха. Нападение – еще хуже
Команды Бердыева славятся тем, насколько скоординированы их действия в защите. В стане казанцев же, видимо, пока оборонительную игру поставить не выходит. Вопрос один. Сколько еще нужно времени на это? Нет, поясню, по-отдельности эти игроки неплохи, но вот координации им не хватает. Много свободного пространства, возможностей для контратак соперника, ну и красная карточка в конце игры. Впрочем, это уже скорее момент эмоций.
В рамке стоит неопытный Коновалов, который пока еще не в состоянии командовать защитой, выстраивать ее на стандартах. Отсюда полное непонимание между партнерами, которым, казалось бы, уже давно пора было сыграться (см. ЦСКА).
Еще хуже дела обстоят в линии атакующей. Если связующее звено в виде центральной линии, состоящее из пяти человек, работает сравнительно исправно, то вот с завершающей стадии проблемы есть, и они очень серьезные. Изначально в старте выходили Полоз и Байрамян. Позже Евгения заменил Александр Бухаров, который должен был исполнять роль столба, но благодаря грамотным действиям обороны «Оренбурга», мяч до него почти не доходил. Тут за меня все скажет статистика: за неполных 30 минут на поле – всего 13 касаний мяча и один удар. Да и тот, заблокированный.
Накал страстей в «дерби трассы Р-229»
А вы как думали? Дерби. Не иначе! Фолами вторая половина встречи просто изобиловала. Тут вам и пенальти, и несколько опасных штрафных, и множество карточек, и стычки, и споры с судьей. В первом же тайме игроки старались держать себя в руках, однако было понятно, что долго сдерживаться у них не выйдет. Собственно, прорвало.
С одной стороны – здорово, что в РПЛ наконец-то появился нерв. С другой – сколько же из-за этого проблем. Вот, скажем, тот же ЦСКА просто вынужден прибегать к эдакой экстремальной ротации состава и сидеть с переполненным лазаретом. И это не единственный такой клуб. Жесткость в Англии и в России, скажем, вещи совершенно разные. Там это к месту, изящно. Здесь – грубо и зачастую без повода. В общем, думается мне, тренерам Премьер-Лиги стоит последовать опыту Конте и посмотреть со своими игроками пару фильмов об укрощении гнева, как сделал итальянский специалист с проблемным форвардом Костой. Тогда это пусть и не помогло специалисту и игроку выстроить свои отношения в долгосрочной перспективе, но хоть на какое-то время игрок стал чуть более смиренным.
Болельщики – красавцы, Лапочкин – не очень
Душа каждого из болельщиков, собравшихся сегодня на стадионе, молила руководство РФС о введении системы VAR. Фанатов, к слову, было предостаточно. И это не может не радовать. Поддержка была колоссальной. В том числе, и от судьи. Впрочем, кому помогал Лапочкин – еще пойди разбери. Факт остается фактом. Ошибок было много, и большинство из них лежали прямо на поверхности. Про уровень судейства в этом сезоне говорили уже сотни раз, но никакого результата это пока не возымело. Да и может ли? Быть может, это просто участь нашего чемпионата?
Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ФК "Оренбург"
«Оренбург» осмелел
Перед началом сезона мало кто мог подумать, что «Оренбург» может играть настолько смело. Да, безусловно, все понимали, что команда с пятью защитниками – всегда крайне сложный соперник, ведь как показали последние футбольные тенденции, обороняться куда проще, чем атаковать. Вот все и думали, что клуб из одноименного города будет лишь отсиживаться на своей половине поля и беспорядочно выносить мячи куда подальше. Но что-то пошло не так. Букмекеры ставили команды примерно в равное положение. От обеих из них ждали робкого начала и жесткой оборонительной игры, однако хозяева решили ошарашить подопечных Бердыева и с первых минут побежали в нападение. Как итог – доминирование до конца первого тайма при почти полном отсутствии голевых моментов (за исключением, пожалуй, момента, когда Афонин не попал в створ ворот с пары метров). Довольно скучные 0:0 после первых сорока пяти минут игры, 0 ударов по воротам Довбни и почти черная на половине поля гостей тепловая карта.
Кроме того, должно еще хватить смелости, чтобы так играть с «Рубином», который до этого матча не проигрывал в течение трех месяцев. Ну и оставлять без внимания то, что некогда аутсайдер нашего чемпионата прервал такую серию, конечно, нельзя. Это дорогого стоит.
Защита «Рубина» - плоха. Нападение – еще хуже
Команды Бердыева славятся тем, насколько скоординированы их действия в защите. В стане казанцев же, видимо, пока оборонительную игру поставить не выходит. Вопрос один. Сколько еще нужно времени на это? Нет, поясню, по-отдельности эти игроки неплохи, но вот координации им не хватает. Много свободного пространства, возможностей для контратак соперника, ну и красная карточка в конце игры. Впрочем, это уже скорее момент эмоций.
В рамке стоит неопытный Коновалов, который пока еще не в состоянии командовать защитой, выстраивать ее на стандартах. Отсюда полное непонимание между партнерами, которым, казалось бы, уже давно пора было сыграться (см. ЦСКА).
Еще хуже дела обстоят в линии атакующей. Если связующее звено в виде центральной линии, состоящее из пяти человек, работает сравнительно исправно, то вот с завершающей стадии проблемы есть, и они очень серьезные. Изначально в старте выходили Полоз и Байрамян. Позже Евгения заменил Александр Бухаров, который должен был исполнять роль столба, но благодаря грамотным действиям обороны «Оренбурга», мяч до него почти не доходил. Тут за меня все скажет статистика: за неполных 30 минут на поле – всего 13 касаний мяча и один удар. Да и тот, заблокированный.
Накал страстей в «дерби трассы Р-229»
А вы как думали? Дерби. Не иначе! Фолами вторая половина встречи просто изобиловала. Тут вам и пенальти, и несколько опасных штрафных, и множество карточек, и стычки, и споры с судьей. В первом же тайме игроки старались держать себя в руках, однако было понятно, что долго сдерживаться у них не выйдет. Собственно, прорвало.
С одной стороны – здорово, что в РПЛ наконец-то появился нерв. С другой – сколько же из-за этого проблем. Вот, скажем, тот же ЦСКА просто вынужден прибегать к эдакой экстремальной ротации состава и сидеть с переполненным лазаретом. И это не единственный такой клуб. Жесткость в Англии и в России, скажем, вещи совершенно разные. Там это к месту, изящно. Здесь – грубо и зачастую без повода. В общем, думается мне, тренерам Премьер-Лиги стоит последовать опыту Конте и посмотреть со своими игроками пару фильмов об укрощении гнева, как сделал итальянский специалист с проблемным форвардом Костой. Тогда это пусть и не помогло специалисту и игроку выстроить свои отношения в долгосрочной перспективе, но хоть на какое-то время игрок стал чуть более смиренным.
Болельщики – красавцы, Лапочкин – не очень
Душа каждого из болельщиков, собравшихся сегодня на стадионе, молила руководство РФС о введении системы VAR. Фанатов, к слову, было предостаточно. И это не может не радовать. Поддержка была колоссальной. В том числе, и от судьи. Впрочем, кому помогал Лапочкин – еще пойди разбери. Факт остается фактом. Ошибок было много, и большинство из них лежали прямо на поверхности. Про уровень судейства в этом сезоне говорили уже сотни раз, но никакого результата это пока не возымело. Да и может ли? Быть может, это просто участь нашего чемпионата?
Алексей Волошинов
Фото: официальное сообщество ФК "Оренбург"
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