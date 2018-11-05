Мирал Самарджич: другие команды еще могут догнать "Зенит", 7 очков - не такая большая разница

Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич прокомментировал победу над "Уфой", передает корреспондент- Тяжелая игра, тяжело поле. Хорошо, что выиграли.- После подачи я оказался один и хорошо пробил головой.- Не знаю. Может быть, была неуверенность.- Насколько я знаю, дома выигрывали у "Анжи" и "Динамо".- Хорошая команда, будут бороться. В каждой игре очки могут брать, почему? Каждый у каждого в РПЛ может выиграть.- Могут. Еще середины чемпионата нет, отрыв 7 очков. Не думаю, что это большая разница.