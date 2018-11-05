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Мирал Самарджич: другие команды еще могут догнать "Зенит", 7 очков - не такая большая разница

Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич прокомментировал победу над "Уфой", передает корреспондент Rusfootball.info

- Тяжелая игра, тяжело поле. Хорошо, что выиграли.

- Как свой гол прокомментируете?

- После подачи я оказался один и хорошо пробил головой.

- Почему таймы были разные?

- Не знаю. Может быть, была неуверенность.

- Почему набираете очки в основном в гостях?

- Насколько я знаю, дома выигрывали у "Анжи" и "Динамо".

- У этой "Уфы" есть шансы в игре со "Спартаком"?

- Хорошая команда, будут бороться. В каждой игре очки могут брать, почему? Каждый у каждого в РПЛ может выиграть.

- Другие команды еще могут догнать "Зенит"?

- Могут. Еще середины чемпионата нет, отрыв 7 очков. Не думаю, что это большая разница.
Теги: Крылья Советов Уфа
Сегодня, 19:03
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4
(2)
#4  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Разница небольшая, но нынче мы берем то, что в прошлом году отдавали в легкую....Анжи и Динамо-рецидивы прошлого...умиляют местные мясные, они верили что Каррера, чемпионство и все кб понты будут вечно, стало тяжко и все, сдулись, болеют за быков -ментов и прочих...але-о-о Назаров и ветераны....а Глушакова долбят и Кошелек виноват smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#3  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 21:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
на подходе зимние трансферы
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 21:02)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
так и будет,не дотянет хохол до зимнего перерыва со своим блевантином,вперед депо,вперед быки!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:29)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Разница, это не 7 очков, а та самая непреодолимая пропасть, разделяющая Великий Зенит и остальные команды.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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