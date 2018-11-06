Магомед Адиев: мы очень хотели победить

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал победу над "Енисеем" (2:1)."Очень тяжелая нервная игра. Группа игроков у нас минимальная. С выходом Кацаева начали играть лучше.Пропущенный гол – детская ошибка, нельзя так обрезаться. Для зрителей игра получилась не самой зрелищной. Мы знали, что так и будет, но хотели выйти и победить", – сказал Адиев.