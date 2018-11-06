Массимо Каррера покинет Москву 8 ноября

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера послезавтра покинет Россию."Массимо улетает домой в Милан 8 ноября из Шереметьево в 14:35, терминал Е. В аэропорт приедет к 12:00.Все, кто хочет проводить тренера – приезжайте, он говорит, что будет очень рад всех видеть!" – сообщила журналист Лада Алексеева.