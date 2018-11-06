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Массимо Каррера покинет Москву 8 ноября

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера послезавтра покинет Россию.

"Массимо улетает домой в Милан 8 ноября из Шереметьево в 14:35, терминал Е. В аэропорт приедет к 12:00.

Все, кто хочет проводить тренера – приезжайте, он говорит, что будет очень рад всех видеть!" – сообщила журналист Лада Алексеева.

Теги: Каррера
Сегодня, 13:29
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#2  Batman   (Сегодня, 14:26)
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Болеет за:
ЦСКА
Надо салфетки в Шарик срочно дополнительно завезти, хрюшки в слезах все будут там)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что он ещё здесь?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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