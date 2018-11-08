Массимо Каррера: спасибо болельщикам за то, что любили

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:47
Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал
Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал
15:26
Алексей Сорокин: Мутко выполнил колоссальную работу - он тащил на себе организацию ЧМ-2018 (7)
Алексей Сорокин: Мутко выполнил колоссальную работу - он тащил на себе организацию ЧМ-2018 (7)
14:19
Овчинников: мне очень хочется, чтобы "Спартак" был сильным - сильных всегда приятно обыгрывать (12)
Овчинников: мне очень хочется, чтобы "Спартак" был сильным - сильных всегда приятно обыгрывать (12)
13:20
"А тутти аванти!": болельщики "Спартака" проводили Карреру благодарностями и аплодисментами (видео) (21)
"А тутти аванти!": болельщики "Спартака" проводили Карреру благодарностями и аплодисментами (видео) (21)
12:41
Овчинников: пьяные драки случались, но на чиновников со стулом я не кидался - я же не дурак (11)
Овчинников: пьяные драки случались, но на чиновников со стулом я не кидался - я же не дурак (11)
12:27
Вячеслав Кротов: матч со "Спартаком" для меня не является принципиальным - это уже пройденный этап (4)
Вячеслав Кротов: матч со "Спартаком" для меня не является принципиальным - это уже пройденный этап (4)
08:55
Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
Сантьяго Солари одержал с "Реалом" три сухие победы после своего назначения, такого не происходило более 60 лет (1)
Массимо Каррера: спасибо болельщикам за то, что любили
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед отъездом из России поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
"Я благодарю болельщиков за поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде, это самое главное. Для тренеров и для команды это очень важно. Любовь болельщиков на первом месте. Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле.
Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что любили меня. Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг. Благодарю вас, потому что для меня эти два с половиной года были просто сказкой. Я себя чувствовал, как дома. Благодарю за это и никогда вас не буду", - сказал Каррера.
"Спорт24"
"Я благодарю болельщиков за поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде, это самое главное. Для тренеров и для команды это очень важно. Любовь болельщиков на первом месте. Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле.
Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что любили меня. Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг. Благодарю вас, потому что для меня эти два с половиной года были просто сказкой. Я себя чувствовал, как дома. Благодарю за это и никогда вас не буду", - сказал Каррера.
"Спорт24"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.