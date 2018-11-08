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Массимо Каррера: спасибо болельщикам за то, что любили

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед отъездом из России поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

"Я благодарю болельщиков за поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде, это самое главное. Для тренеров и для команды это очень важно. Любовь болельщиков на первом месте. Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле.

Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что любили меня. Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг. Благодарю вас, потому что для меня эти два с половиной года были просто сказкой. Я себя чувствовал, как дома. Благодарю за это и никогда вас не буду", - сказал Каррера.

"Спорт24"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 18:03
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(9)
#10  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 19:11)
  • +1
  •  (1)
online

Огромное спасибо Массимо за то. сто дал простым болельщикам Спартака!!!
Счастья тебе в семейной жизни, трнерской удачи и всего самого лучшего. Мы тебя никогда не забудем и, дай Бог, может увидм опять в Спартаке на тренерском мостике когда добьемся смены руководства клуба.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#9  Critique   (Сегодня, 19:08)
  • -1
  •  (1)
online

Ci vediamo, Massimo!
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#8  Denmark-1992  Нью-Йорк (Сегодня, 18:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи, Массимо!
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#7  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:46)
  • -3
  •  (5)

Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг.
не совсем так старался наверное, Массимо..
удачи тебе и спасибо за титулы!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 18:41)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо болельщикам за то, что любили

Назаров, говорят, даже спектакль сорвал, прощаться ездил, любовь выразить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 18:34)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Мне он нравился как человек .Надеюсь его ждет отличное тренерское будущее.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#4  теремок  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Прикольный тренер был, умный, интеллигентный, а не какое то быдло, жаль, что его ушли, очень жаль. Тот же Карпин, к примеру, таких эмоций не вызывает.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 18:20)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Во

Витя,всем пох,что тебе пох


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:16)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Воообщеее пох!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#1  SaintPiter777  saintPiter (Сегодня, 18:11)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль конечно, карреру!
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
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