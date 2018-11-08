Массимо Каррера: спасибо болельщикам за то, что любили

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед отъездом из России поблагодарил болельщиков команды за поддержку."Я благодарю болельщиков за поддержку. Вы всегда были близки ко мне и команде, это самое главное. Для тренеров и для команды это очень важно. Любовь болельщиков на первом месте. Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле.Спасибо за все то, что вы сделали для меня. Спасибо за то, что любили меня. Я старался отплатить своей работой, выполняя свой долг. Благодарю вас, потому что для меня эти два с половиной года были просто сказкой. Я себя чувствовал, как дома. Благодарю за это и никогда вас не буду", - сказал Каррера.