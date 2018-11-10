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Александр Пуцко: с нетерпением жду предстоящий матч со "Спартаком"

Воспитанник "Спартака" Александр Пуцко, выступающий ныне за "Уфу", поделился ожиданиями от предстоящей встречи с родным клубом.

"Я очень жду этого матча. Не важно, что это "Спартак" - нам нужно набирать три очка. Мы внизу турнирной таблицы, поэтому нам очень нужны победы. Неважно, кто соперник, настрой будет боевым!

Наша команда играет в более оборонительный футбол, чем соперник, но мы тоже умеем атаковать и стараемся, чтобы был баланс между защитой и нападением", — приводит слова Пуцко "Реальное время".

Матч "Уфа" - "Спартак" запланирован на 11 ноября.
Теги: УФА Спартак Пуцко
Сегодня, 13:38
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#1  vvSpartak   (Сегодня, 14:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что мешает выложить полное интервью, а не огрызок интересный болельщикам известных команд?

https://m.realnoevremya.ru/articles/119538-intervyu-s-zaschitnikom-fk-ufa-aleksandrom-pucko


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
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