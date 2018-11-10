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Тренер тульского "Арсенала" объявил об уходе из клуба

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Даниэль Тудор попрощался с командой.

Румынский специалист работал в клубе с июня 2018 года.

"Большое спасибо ребятам, было очень приятно работать вместе! Удачи!" – написал тренер.

Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 08:24
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#6  vvSpartak   (Сегодня, 10:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
И полгода не проработал. Эта история с переходом Кононова со всем тренерским штабом из Тулы в Москву может печально закончиться как для Арсенала, так и для Спартака, А ну как не пойдёт у них? Кононову укажут на дверь, понятное дело, но и весь его штаб останется без работы, а контракт со Спартаком только до конца сезона, и будет ли он продлён даже Федун не знает.

думайте тренер и тренерский штаб стратегически мыслить не умеют? силком идут подписывать контракты?


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 09:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
О, это чел играл год за Ювентус ( Бухарест) Хы
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 09:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Он будет тренировать вратарей Спартака????? Если только технику поедания мамалыги освоят(((((
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 09:20)
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Румын и есть румын.Так он же болгарин, а какая разница.
Табор уходит в небо.
Гурам, верни Чанова и не набирай в тренерский штаб сброд и шабашников.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:01)
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Болеет за:
«Локомотив»
И полгода не проработал. Эта история с переходом Кононова со всем тренерским штабом из Тулы в Москву может печально закончиться как для Арсенала, так и для Спартака, А ну как не пойдёт у них? Кононову укажут на дверь, понятное дело, но и весь его штаб останется без работы, а контракт со Спартаком только до конца сезона, и будет ли он продлён даже Федун не знает.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 08:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну началось!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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