Тренер тульского "Арсенала" объявил об уходе из клуба

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Даниэль Тудор попрощался с командой.Румынский специалист работал в клубе с июня 2018 года."Большое спасибо ребятам, было очень приятно работать вместе! Удачи!" – написал тренер.