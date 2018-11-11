Игрокам сборной России запретили играть в компьютер ночью

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о правилах для игроков национальной команды.В интервью изданию Bild am Sonntag наставник ответил на вопрос, требует ли он от своих подопечных исполнения гимна России на поле."Это должно идти от сердца, заставлять нельзя", — подчеркнул специалист.Также он перечислил некоторые запреты для игроков."Что касается правил для игроков, то мы даем им свободу, но при этом ждем от них ответственности и концентрации. Мы не в армии, но и не в детском саду. Каждый должен заботиться о себе. Например, нельзя играть в компьютер ночью. Никто не должен опаздывать на встречи или отъезды. Кстати, за два года такого не было ни разу", — отметил Черчесов.