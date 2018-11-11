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Игрокам сборной России запретили играть в компьютер ночью

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о правилах для игроков национальной команды.

В интервью изданию Bild am Sonntag наставник ответил на вопрос, требует ли он от своих подопечных исполнения гимна России на поле.

"Это должно идти от сердца, заставлять нельзя", — подчеркнул специалист.

Также он перечислил некоторые запреты для игроков.

"Что касается правил для игроков, то мы даем им свободу, но при этом ждем от них ответственности и концентрации. Мы не в армии, но и не в детском саду. Каждый должен заботиться о себе. Например, нельзя играть в компьютер ночью. Никто не должен опаздывать на встречи или отъезды. Кстати, за два года такого не было ни разу", — отметил Черчесов.
Теги: Сборная России
Сегодня, 09:02
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#6  zenitchik123   (Сегодня, 11:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
во фашисты confused бухать тоже запретили?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Gotikaoleg   (Сегодня, 10:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а днем
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#4  К.А.  Столица (Сегодня, 10:07)
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«Спартак»
во тиран то.в кс погонять не дает.жесток Стас,жесток.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 09:45)
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online

Покушение на свободу личностей.Деревянные солдаты Урфина Джуса.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 09:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что значит - не в детском саду? Там дисциплина построже, чем в армии. Нет ни одной причины для смены распорядка. И уж в детском саду точно в стрелялки по ночам не играют. И баб не таскают. И не бухают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 09:30)
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«Спартак»
А так-же нельзя ночью шататься по ночным клубам и драться стульями .
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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