Александр Кержаков: уверен, что "Зенит" никто не догонит

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков оценил перспективы команды в нынешнем сезоне в чемпионате России."Хочется более атакующей игры, с кучей голов и опасных моментов. При этом понимаю – практичность, с которой "Зенит" часто добивается результата, важнее феерии.Этот состав может играть сильнее. Надеюсь, во второй части чемпионата команда будет показывать более внятную и сбалансированную игру. Пусть ребята сыгрываются, привыкают друг к другу. Для победы в чемпионате России этого должно хватить.Уверен, что "Зенит" никто не догонит. Хотя отрыв от соперников сократился, интрига еще жива. Что ж, тем интереснее!" – сказал Кержаков.