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Александр Кержаков: уверен, что "Зенит" никто не догонит

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков оценил перспективы команды в нынешнем сезоне в чемпионате России.

"Хочется более атакующей игры, с кучей голов и опасных моментов. При этом понимаю – практичность, с которой "Зенит" часто добивается результата, важнее феерии.

Этот состав может играть сильнее. Надеюсь, во второй части чемпионата команда будет показывать более внятную и сбалансированную игру. Пусть ребята сыгрываются, привыкают друг к другу. Для победы в чемпионате России этого должно хватить.

Уверен, что "Зенит" никто не догонит. Хотя отрыв от соперников сократился, интрига еще жива. Что ж, тем интереснее!" – сказал Кержаков.
Теги: Зенит Кержаков
Сегодня, 09:59
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(2)
#19  D_14  Мытищи (Сегодня, 12:10)
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Болеет за:
«Краснодар»
Задача выиграть чемпионат перед ЭФФЕКТИВНЫМИ МАНАГЕРАМИ ЗЕНИТА НЕ СТОИТ...
2 ЛИБО 3- МЕСТА!!! Не выше!!! Иначе отмывочной фабрике Зенит финансирование снизят!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#18  fd65   (Сегодня, 12:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Еще один поклонник группы Тату выискался...... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#17  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:03)
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online
Болеет за:
«Химки»
Гусев на другой ветке говорит ,что до матча он уверен был ,что ЦСКА победит.Я тоже был уверен в том ,что "Зенит" не выиграет.ЦСКА сегодня ,как подобает молодой и неопытной команде, с горящими глазами тем более с Гончаренко может выиграть у любой команде ,как команда выиграла напр.у "Реала",но так же может сыграть вничью с "Динамо",при худшей игре по сравнению соперником, на своем поле проиграть "Краснодару", проиграть принципиальный матч Локо". К матчу с "Зенитом" все шло к победе ЦСКА,"Зенит" ездил во Францию,при этом часть основных игроков дома остались ,что влияет на цельность и ритм тренировочного процесса ,ЦСКА дома играл с в лиге чемпионов и дома готовился к матчу с "Зенитом.Но не только в этом дело ,ожидаемый игровой спад у Дзюба у Ерохина ,Итальянец подтверждает что футболисты и тренеры этой страны не совсем подходят Российскому футболу) а ,если серьезно обычно при новом тренере в команде появляются и новые футболисты ,но Семаку видимо из начально сказали "новые" те кто при Манчини играли в арендах.И Семак свое дело четко выполняет с теми же игроками неоспоримый лидер чемпионата опережая очень мощный "Краснодар" на 5! очков и лидер в группе в лиге Евро.и не забивать что нет Кокорина ,Жиркова и особенно Нобоа.в этом матче не было и лидера команды Парадеса.Этот так называемый игровой спад естественно преодолим и "Зенит" опять своим практичным футболом при Семаке начнет набирать очки.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#16  ржд гуд  саратов (Сегодня, 12:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит - чемпион! Нужно только зимой еще парочку Маркизио прикупить для пущей уверенности.

Кстати, лично Семаку - успехов, это - на полном серьёзе!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#15  Sergeevich   (Сегодня, 11:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
Цитата: Spartacus1971
о 2 круге придёться играть в гостях с топами,вот и крышка вам будет.

и дома со средниками и аутсайдерами, вот и вам крышка будет)

В любом случае, из 16 оставшихся игр 9 - домашние.
Так что даже с учетом того что Зенит "домашняя" команда, 5 очков отрыва и 9 домашних игр вселяет определенный оптимизм.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#14  topdon  Ростов- на- Дону (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
«Ростов»
Санитар для Кутарбы,
Ну что вы хотите от колхозника станицы Луганской. Конспекты Бердыевские у него есть?
Только и сделал, что лапсердак черный напялил.
Регистрация: 6.07.2013 [жалоба]
#13  brysy  москва (Сегодня, 11:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Кержак, это тебе такой сон привиделся, тогда спой песенку" Нас не догонят".
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#12  СуперШтангист   (Сегодня, 11:16)
  • -3
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Sergey Nasirov_2
dumayu zska ili zenit dogonyat i peregonyat zenit!

Обе перегонят + дрезину скучную Зенит тоже пропустит.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#11  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 11:15)
  • -6
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dumayu zska ili zenit dogonyat i peregonyat zenit!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#10  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 11:14)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Сибирячок
До зимнего перерыва Краснодар должен догнать Зину.

smile Семак не оправдывает ожидания от его тренерства. Обычный среднестатистический Юран и не более,правда уж слишком распиаренный. В том,что Краснодар догонит "Зенит" даже сомневаться не надо-это аксиома.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#9  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:13)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Должен с Зиной побороться Краснодар, единственная играющая более менее команда в РПЛ.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:08)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
о 2 круге придёться играть в гостях с топами,вот и крышка вам будет.

и дома со средниками и аутсайдерами, вот и вам крышка будет)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (3)

В этом году за исключением Краснодара и ЦСКА, все находятся в ужасном состоянии, про Ростов не говорю, просто потому что на мой взгляд у них цели несколько скромнее и игра их мне тоже не нравится) Вобщем чемпионатик так себе) И вот при таких вводных, Зенит действительно может стать чемпионом, ему просто необходимо налаживать игру, потому что если у нас чемпионом может стать команда с такой игрой, наверное надо будет закрывать чемпионат. К Семаку неожиданно образовались огромные вопросы
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  СуперШтангист   (Сегодня, 10:59)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Лично я полностью доверяю Кержакову, как человеку никогда не промахивавшемуся ни по мячу, ни с жёнами, ни с бизнес-партнёрами.
Уверен, что всё пройдёт по плану, если вы поняли, что я имел ввиду smirk
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#5  Sergeevich   (Сегодня, 10:58)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Причем это не заслуга Зенита, а недоработка конкурентов.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#4  Lols  Лондон (Сегодня, 10:26)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Повылазили десятиместные после позорища в Уфе smile
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 10:17)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Команда Семака сугубо домашняя,а во 2 круге придёться играть в гостях с топами,вот и крышка вам будет.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  XERX  - (Сегодня, 10:12)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Проходили уже,не интересно!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:10)
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
До зимнего перерыва Краснодар должен догнать Зину.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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