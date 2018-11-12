Олег Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что уже пообщался с новым тренером красно-белых Олегом Кононовым.Московский клуб представил 52-летнего тренера видеонарезкой стадионов, на которых выступали команды, которые он ранее тренировал. Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.- Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.- А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.- Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались.