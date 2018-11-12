Новости партнеров

Олег Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что уже пообщался с новым тренером красно-белых Олегом Кононовым.

Московский клуб представил 52-летнего тренера видеонарезкой стадионов, на которых выступали команды, которые он ранее тренировал. Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

- Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?

- Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.

- Не удивились такому желанию?

- А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.

- Но ведь из всех, кто приходил в "Спартак", Кононов -единственный, кому вы оказались интересны.

- Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Кононов Спартак
Сегодня, 17:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(10)
#13  Frankenstein   (Сегодня, 19:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пошла вода горячая!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 19:08)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pahitosik
Не хочу цепляться к мелочам, но чем БЫВШИЙ оир может помочь...смешно.

Тут главное, в сложившейся ситуации, аккуратненько лизнуть традициям, успокоить наш передовой колхоз со всем поголовьем, чтобы каждый член спартаковского общества сказал: да, Кононов чтит нашу историю, перенимает опыт великого тренера.
А так то ты прав, и все это понимают, что ничем ОИР не поможет новому, это уже совсем другой клуб и другие времена.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 19:00)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Цитата: Футбол наше все
Нафиг встречаться то?

Догадайся. Есть чему поучиться у легендарного тренера, добившегося наибольших успехов в Спартаке, за который он переживает больше других.

переживал бы - давно бы вернулся на пост главного тренера.
переживал бы - давно бы своим авторитетом мог повлиять на ромашку.
переживал бы - ушел бы с поста главного тренера в конце 90-ых, а не когда поучаствовал в развале клуба, который до сих пор болтает.
20 лет - это слишком много, чтобы его опыт можно было бы перенести в современные реалии.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#10  pahitosik  Москва (Сегодня, 18:41)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Телефонный разговор? Не хочу цепляться к мелочам, но чем БЫВШИЙ оир может помочь...смешно.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#9  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 18:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Узнать о ней как можно больше"
Что узнавать, если романцев был в ней сто лет назад, ща спартак уже совсем другой, куча варягов...
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 18:19)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
двое мало....еще чтобы спартаковец Федун отдохнувший и истинный спартаковец Червиченко который из Ростова

и все Спартак чемпион!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#7  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Футбол наше все
Нафиг встречаться то?

рыбку по ловить, духом вашим пропитаться)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#6  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 18:08)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.
а романцев-то здесь при чём? Он от практики в Спартаке уже почти 20 лет как отошел. Всё другое. Он тренировать боится и чем он может помочь Кононову?
не с того Кононов начинает... уж лучше бы с Валерой пообщался
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#5  Oris   (Сегодня, 18:04)
  • 0
  •  (0)

Сколько здесь Кононова - Не закопать.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#4  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:54)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Футбол наше все
Нафиг встречаться то?

Догадайся. Есть чему поучиться у легендарного тренера, добившегося наибольших успехов в Спартаке, за который он переживает больше других.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#3  kuzz  Москва (Сегодня, 17:50)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Футбол наше все
Нафиг встречаться то?

3-и конверта передаст по доброй традиции
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#2  Футбол наше все   (Сегодня, 17:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Нафиг встречаться то?
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:36)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боятся нечего, даже если они забухают на неделю, и Романцев объяснит Кононову, как тот попал, Мямля успеет отойти от стресса и будуна, в связи с перерывом чемпа на сборную.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.