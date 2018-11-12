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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что уже пообщался с новым тренером красно-белых Олегом Кононовым.
Московский клуб представил 52-летнего тренера видеонарезкой стадионов, на которых выступали команды, которые он ранее тренировал. Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
- Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?
- Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.
- Не удивились такому желанию?
- А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.
- Но ведь из всех, кто приходил в "Спартак", Кононов -единственный, кому вы оказались интересны.
- Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались.
"Спорт-Экспресс"
Московский клуб представил 52-летнего тренера видеонарезкой стадионов, на которых выступали команды, которые он ранее тренировал. Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
- Вы в курсе, что Кононов выразил желание пообщаться с вами?
- Слышал. Мы даже успели переброситься парой слов по телефону.
- Не удивились такому желанию?
- А чему, собственно, удивляться? Это нормальная практика, когда тому, кто приходит в новую команду, интересно узнать о ней как можно больше.
- Но ведь из всех, кто приходил в "Спартак", Кононов -единственный, кому вы оказались интересны.
- Почему же? Валера Карпин меня приглашал как консультанта. С Димой Аленичевым мы тоже в его спартаковские времена общались.
"Спорт-Экспресс"
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