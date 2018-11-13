Ари: я уже считаю себя русским - буду работать и доказывать на поле, что я свой

Впервые вызванный в сборную России форвард "Краснодара" Ари пообщался с журналистами после тренировки национальной команды, передает корреспондент- Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Я исполнил свою детскую мечту. Теперь буду стараться воспользоваться своим шансом.- Я скорее скажу об атмосфере в команде. Я прекрасно себя здесь чувствую, все вокруг наполнено позитивом. Надеюсь закрепиться здесь.- Мне очень жаль, что Артем получил травму, но как любой спортсмен я готов к вызовы в команду, даже если буду сидеть на замене. Вызов я получил позавчера вечером перед стартом сбора.- Конечно, я рад, что в команде есть бразильцы - мне будет проще адаптироваться. Жаль, что все так вышло с Марио. Не сомневаюсь, что он бы принес огромную пользу команде в ближайших матчах.- Все мои близкие и друзья рады за меня, потому что знают, что это была моя мечта. Конечно, я привезу домой множество футболок.- Всегда есть подобная критика. Но я отношусь к этому очень спокойно. Проведя уже 9 лет в России, я считаю себя русским. Спокойно буду работать и доказывать на поле, что я свой.