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Ари: я уже считаю себя русским - буду работать и доказывать на поле, что я свой

Ари: я уже считаю себя русским - буду работать и доказывать на поле, что я свойВпервые вызванный в сборную России форвард "Краснодара" Ари пообщался с журналистами после тренировки национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Я исполнил свою детскую мечту. Теперь буду стараться воспользоваться своим шансом.

- Почувствовали ли вы уже какое-то отличие от работы в клубе?

- Я скорее скажу об атмосфере в команде. Я прекрасно себя здесь чувствую, все вокруг наполнено позитивом. Надеюсь закрепиться здесь.

- Черчесов лично сообщил вам о вызове? Он уже объяснил вам вашу роль? Получается, что вас бы не вызвали, если бы не травма Дзюбы.

- Мне очень жаль, что Артем получил травму, но как любой спортсмен я готов к вызовы в команду, даже если буду сидеть на замене. Вызов я получил позавчера вечером перед стартом сбора.

- Вы третий бразилец в сборной. Вас радует, что здесь есть с кем пообщаться на родном языке? И расстраивает ли вас травма Марио?

- Конечно, я рад, что в команде есть бразильцы - мне будет проще адаптироваться. Жаль, что все так вышло с Марио. Не сомневаюсь, что он бы принес огромную пользу команде в ближайших матчах.

- У бразильцев всегда очень много друзей и родственников. Поступили ли вам уже заказы на футболки сборной?

- Все мои близкие и друзья рады за меня, потому что знают, что это была моя мечта. Конечно, я привезу домой множество футболок.

- Каждый раз когда в сборную вызывают натурализованного футболиста это вызывают некоторую волну недовольства. Вас это волнует?
- Всегда есть подобная критика. Но я отношусь к этому очень спокойно. Проведя уже 9 лет в России, я считаю себя русским. Спокойно буду работать и доказывать на поле, что я свой.

Rusfootball.info
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 13:37
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(1)
#12  guns111  Выборг (Сегодня, 14:46)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
давно уже надо отменить,да и вообще вводить его не стоило

Ну как же! А на ЧМ как выступили? Благодаря лимиту. Слава мудку!


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#11  begemot218  томск (Сегодня, 14:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Пора лимит в сборной вводить... скоро одни бразильцы и немцы в ней будут...
Регистрация: 2.04.2010 [жалоба]
#10  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:15)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
лимит надо отменять

давно уже надо отменить,да и вообще вводить его не стоило
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#9  Конек   (Сегодня, 14:09)
  • +2
  •  (4)

лимит надо отменять
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#8  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 14:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Гилерме не особо нужен в сборной, своих киперов хватает. Он ничего феерического в раме не показывает


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#7  casabl   (Сегодня, 14:06)
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Посмотрим на поле.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#6  MAG554  UdSSR (Сегодня, 14:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а переводчик присутствовал? или он на великом, могучем отвечал.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#5  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 13:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на каком языке вью давал?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#4  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:59)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Гимн сможет спеть ?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#3  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 13:45)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рашкованец он
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 13:44)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конек
может все-таки россиянином? smirk


Может все-таки, питомцем зоопарка?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Конек   (Сегодня, 13:38)
  • -3
  •  (5)

может все-таки россиянином? smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
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