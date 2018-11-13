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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Ари: я уже считаю себя русским - буду работать и доказывать на поле, что я свой
Впервые вызванный в сборную России форвард "Краснодара" Ари пообщался с журналистами после тренировки национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Я исполнил свою детскую мечту. Теперь буду стараться воспользоваться своим шансом.
- Почувствовали ли вы уже какое-то отличие от работы в клубе?
- Я скорее скажу об атмосфере в команде. Я прекрасно себя здесь чувствую, все вокруг наполнено позитивом. Надеюсь закрепиться здесь.
- Черчесов лично сообщил вам о вызове? Он уже объяснил вам вашу роль? Получается, что вас бы не вызвали, если бы не травма Дзюбы.
- Мне очень жаль, что Артем получил травму, но как любой спортсмен я готов к вызовы в команду, даже если буду сидеть на замене. Вызов я получил позавчера вечером перед стартом сбора.
- Вы третий бразилец в сборной. Вас радует, что здесь есть с кем пообщаться на родном языке? И расстраивает ли вас травма Марио?
- Конечно, я рад, что в команде есть бразильцы - мне будет проще адаптироваться. Жаль, что все так вышло с Марио. Не сомневаюсь, что он бы принес огромную пользу команде в ближайших матчах.
- У бразильцев всегда очень много друзей и родственников. Поступили ли вам уже заказы на футболки сборной?
- Все мои близкие и друзья рады за меня, потому что знают, что это была моя мечта. Конечно, я привезу домой множество футболок.
- Каждый раз когда в сборную вызывают натурализованного футболиста это вызывают некоторую волну недовольства. Вас это волнует?
- Всегда есть подобная критика. Но я отношусь к этому очень спокойно. Проведя уже 9 лет в России, я считаю себя русским. Спокойно буду работать и доказывать на поле, что я свой.
Rusfootball.info
- Сложно сказать, что я сейчас чувствую. Я исполнил свою детскую мечту. Теперь буду стараться воспользоваться своим шансом.
- Почувствовали ли вы уже какое-то отличие от работы в клубе?
- Я скорее скажу об атмосфере в команде. Я прекрасно себя здесь чувствую, все вокруг наполнено позитивом. Надеюсь закрепиться здесь.
- Черчесов лично сообщил вам о вызове? Он уже объяснил вам вашу роль? Получается, что вас бы не вызвали, если бы не травма Дзюбы.
- Мне очень жаль, что Артем получил травму, но как любой спортсмен я готов к вызовы в команду, даже если буду сидеть на замене. Вызов я получил позавчера вечером перед стартом сбора.
- Вы третий бразилец в сборной. Вас радует, что здесь есть с кем пообщаться на родном языке? И расстраивает ли вас травма Марио?
- Конечно, я рад, что в команде есть бразильцы - мне будет проще адаптироваться. Жаль, что все так вышло с Марио. Не сомневаюсь, что он бы принес огромную пользу команде в ближайших матчах.
- У бразильцев всегда очень много друзей и родственников. Поступили ли вам уже заказы на футболки сборной?
- Все мои близкие и друзья рады за меня, потому что знают, что это была моя мечта. Конечно, я привезу домой множество футболок.
- Каждый раз когда в сборную вызывают натурализованного футболиста это вызывают некоторую волну недовольства. Вас это волнует?
- Всегда есть подобная критика. Но я отношусь к этому очень спокойно. Проведя уже 9 лет в России, я считаю себя русским. Спокойно буду работать и доказывать на поле, что я свой.
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