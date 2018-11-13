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Никола Влашич: я не волнуюсь из-за нестабильной игры ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил выступление команды в первой половине сезона.

"У нас были и взлеты, и падения. Это нормально для такой молодой и обновленной команды, так что я не волнуюсь из за этого. Мы все еще находимся в стадии становления. Надеюсь, в будущем мы станем еще лучше, чем сейчас", — приводят слова Влашича "Известия".

ЦСКА занимает пятое место в чемпионате РПЛ после 14-ти туров.
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 15:13
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