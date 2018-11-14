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Никола Влашич: я хотел бы остаться в ЦСКА

Хавбек "Эвертона" Никола Влашич, выступающий в аренде в ЦСКА, заявил, что хотел бы остаться в армейском клубе по окончании сезона.

"Если все останется, как сейчас: тот же тренер, та же атмосфера в команде - я бы хотел остаться. Я счастлив здесь. Люди в России иногда говорят мне, что я хочу вернуться в "Эвертон". Это неправда! Не знаю, что вы думаете, но о ЦСКА в Хорватии говорят как об очень сильной команде. Мне кажется, в России люди сами недооценивают ЦСКА. Я горд выступать в этой футболке.

Болельщикам не стоит собирать деньги на мой трансфер. Если какой-то клуб тебя хочет, а другой – не хочет отпускать, то слово дается игроку. Если я скажу, что хочу остаться в ЦСКА, то клуб что-нибудь сделает. Им же лучше продать игрока, который несчастлив, чем держать его на скамейке или отправить во вторую команду", - сказал Влашич.

"Чемпионат"
Теги: ЦСКА Эвертон Влашич
Сегодня, 10:32
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
ЦСКА
"Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём!" (с) relaxed
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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