Кононов - новая жертва Глушакова? Как опальный капитан "Спартака" ладил с другими тренерами?

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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В «Спартаке» сменился тренер. С чего необходимо начать работу Олегу Георгиевичу? Определить уровень свободы Глушакова. Билич разрешал всё, Каррера запрещал лайкать в инстаграме. Оба были уволены. Ошибки повторять не стоит. Rusfootball.info о непростых взаимоотношениях капитана «Спартака» с главными тренерами.
«Локомотив»
В начале профессиональной карьеры, переехав в Москву, Денис не имел вес, чтобы оспаривать работу Рахимова и уж тем более Семина. Красножан продержался в клубе недолго. В памятном матче с «Анжи» Глушаков участие не принимал. Об отставке отзывался неохотно, мол, ничего не знаю, сам в шоке.
А вот работу португальского специалиста Жозе
МоуриньоКоусейру Денис комментировал постоянно. Дружелюбный, добрый, хороший. Таким сменивший за 15 лет порядка 15 команд (нигде не задержавшись более двух лет) португалец и выглядел. Добрый, всё позволяющий, не являющийся авторитетом перед футболистами, и уж тем более не тиран и не диктатор. Сделавший популистскую ставку на Бурлака и Беляева в защите, провалил остаток «длинного» сезона, по ходу которого команда боролась за медали, а закончила седьмой.
Тем удивительнее была реакция Глушакова по поводу возможной отставки тренера: «Здесь должно решать руководство клуба. Меня Коусейру вполне устраивает. Возможно, кого-то он не устраивает, но я не могу о нем сказать что-то плохое», — сказал капитан «Локомотива» в интервью «СЭ».
И это слова футболиста, который через год будет в интервью нажимать, что уходит за трофеями. А тут добродушный тренер с седьмым местом в таблице его полностью устраивает. Конечно, игроки «Локомотива» Коусейру не сплавляли. Просто он оказался тренером не очень высокого класса, который смог вселить новую жизнь в команду летом, но полностью провалил зимнюю паузу и сборы. Его отставка была логичной.
А вот с Биличем совсем другая история. Во-первых, капитан «Локомотива» явно потух, выдав худший сезон в карьере. Во-вторых, судя по комментариям по ходу сезона и после отставки хорвата, может сложиться впечатление, что «красно-зелёные» с капитаном Глушаковым во главе были очень не против его отставки. Самое известное интервью нашего героя называлось: «Билич самый слабый специалист, с кем мне приходилось работать». Затем Денис конкретизирует: «У Билича не было жесткой руки. Его не боялись. Не держал команду».
Получается, что девятое место с мягким тренером – это ужасно. А седьмое годом ранее с таким же мягким тренером – это прекрасно, нужно оставлять. Конечно, на прямой вопрос «сплавляли ли «железнодорожники» Билича», ответ был отрицательный. Но потерянная капитанская повязка и все высказывания, создают впечатление, что всё-таки Билич оказался первой жертвой Глушакова. Правда, по итогам сезона клуб покинули оба.
Сборная России
Отношениям Глушакова с главными тренерами сборной отдельное внимание уделять не будем. Просто факт, что на провальных ЧЕ-12, ЧМ-14, ЧЕ-16 Денис неизменно попадал в заявку и выходил на поле. На успешных ЧЕ-08 и ЧМ-18 его в заявке не было. Простое совпадение не более того.
Вообще долгое время Денис был самым невезучим футболистом России в плане трофеев. Проведя в «Локо» шесть сезонов, ни разу не выигрывал медали чемпионата и не играл даже в полуфинале Кубка России. Ушел, и «железнодорожники» сходу выиграли бронзу, а затем и кубок.
Перешёл в «Спартак», который давненько не выигрывал премьер-лигу, но всё же много раз завоёвывал серебро, так и тут, как отрезало. С сезона 2013/14 до 2015/16 медали в очередной раз выигрывали ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», впервые – «Краснодар» и «Ростов». Денис же по-прежнему, попадая в список 33 лучших, оставался без трофеев и медалей. И было так до прихода Карреры. Но о «спартаковской» истории без трофейного капитана согласно хронологии дальше.
«Спартак»
Всем известно, что переезд из Черкизово в Тушино совершался ради трофеев. Это потом уже выяснится, что Денис с детства болел за «Спартак», просто играл за «Локомотив». Правда, будут и обратные оговорки: будучи капитаном «Спартака» полузащитник мог сказать: «Я игрок «Локомотива».
Первые сезоны на новом месте прошли тихо и спокойно. Полузащитник сборной России не успел набрать достаточного веса в раздевалке, чтобы возглавить ОПГ «Ромашка» и устраивать перевороты. С Карпиным отношения сложились крайне мирно.
А вот уже с Якином пошло напряжение. Существует легенда, что чуть ли не на первой тренировке Мурат сказал: «Глушаков и Комбаровы у меня в Швейцарии играли бы во второй команде». Швейцарец был недоволен как тусклой игрой футболистов на чемпионате мира в Бразилии, так и открытой демонстрацией огромного количества денег. Но в целом ситуация не получила продолжения. Денис позволял себе комментарии, что не понятна ротация защитников. Тренер говорил, что рассчитывает на Глушакова.
Накал страстей с каждым тренером шел по нарастающей. С Аленичевым у Комбаровых и Глушакова и вовсе был конфликт, вынесенный в прессу. По сообщениям «Р-Спорт», троица стала игнорировать требования тренера после того, как тот посоветовал руководству не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым. Руководство встало на сторону главного тренера, Сергей Родионов объявил о грядущей чистке. А ведь именно при Аленичеве к Глушакову вернулась капитанская повязка, утерянная в предыдущем клубе несколько лет назад. Кредита доверия Федуна Аленичеву хватило на сезон с хвостиком. Вылет из Лиги Европы и багаж был передан Каррере. Игра против киприотов в Лиге Европы намекает, что второй жертвой стал именно Аленичев.
Дмитрий Анатольевич уже давно не был популярным персонажем в красно-белом королевстве. Когда-то сам бастовал против тренеров. Поэтому многие болельщики считали, что ему просто воздалось за старые прегрешения. На Глушакове эта история практически не отразилась.
Чего не скажешь про заключительные отношения с главным тренером из Италии. История с Каррерой до сих пор у всех на устах, останавливаться на ней не будем. Просто отметим, что итальянец стал первым, при ком Денису удалось завоевать хоть что-то, но лайкал Глушаков всё равно не это. К тому же трофей настолько вознёс Массимо в среде болельщиков, что тут ОПГ «Ромашка» так просто уже было не отделаться. Попутно наложились проблемы в личной жизни. Популярность быстро достигла дна. Теперь все болельщики ждут московское дерби с «Локомотивом», на котором трибуны будут едины в одном – «Глушаков - …!» (резиновое изделие №2)!
Кононов
Рауль Рианчо очень помог новому тренеру «Спартака». Кононову не придётся возвращать Ещенко и Глушакова в основную команду. Это сделали до него. Так что, по крайнее мере, лишних новостных поводов своего общения с капитаном удастся избежать. Что будет дальше, покажет время.
Но судя по тому, что Олег Георгиевич уже запросил дозволения получить личное благословение от Романцева, желательно, чтобы на эту рыбалку пригласили и Глушакова. Ведь, чем скорее Кононов определит ту грань вседозволенности Денису и его команде, тем лучше будет и для «Спартака» и для главного тренера.
Впрочем, в первых интервью Кононов успел заявить, что если между игроком и тренером нет контакта, то виноват тренер. Интересно будет узнать его мнение по итогам работы в «Спартаке». Как минимум, Билич, Аленичев и Каррера могут высказаться, что контакт с конкретным футболистом было найти проблематично.
Филипп Митяков, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Локомотива», "Спорт-Экспресс".
«Локомотив»
В начале профессиональной карьеры, переехав в Москву, Денис не имел вес, чтобы оспаривать работу Рахимова и уж тем более Семина. Красножан продержался в клубе недолго. В памятном матче с «Анжи» Глушаков участие не принимал. Об отставке отзывался неохотно, мол, ничего не знаю, сам в шоке.
А вот работу португальского специалиста Жозе
Тем удивительнее была реакция Глушакова по поводу возможной отставки тренера: «Здесь должно решать руководство клуба. Меня Коусейру вполне устраивает. Возможно, кого-то он не устраивает, но я не могу о нем сказать что-то плохое», — сказал капитан «Локомотива» в интервью «СЭ».
И это слова футболиста, который через год будет в интервью нажимать, что уходит за трофеями. А тут добродушный тренер с седьмым местом в таблице его полностью устраивает. Конечно, игроки «Локомотива» Коусейру не сплавляли. Просто он оказался тренером не очень высокого класса, который смог вселить новую жизнь в команду летом, но полностью провалил зимнюю паузу и сборы. Его отставка была логичной.
А вот с Биличем совсем другая история. Во-первых, капитан «Локомотива» явно потух, выдав худший сезон в карьере. Во-вторых, судя по комментариям по ходу сезона и после отставки хорвата, может сложиться впечатление, что «красно-зелёные» с капитаном Глушаковым во главе были очень не против его отставки. Самое известное интервью нашего героя называлось: «Билич самый слабый специалист, с кем мне приходилось работать». Затем Денис конкретизирует: «У Билича не было жесткой руки. Его не боялись. Не держал команду».
Получается, что девятое место с мягким тренером – это ужасно. А седьмое годом ранее с таким же мягким тренером – это прекрасно, нужно оставлять. Конечно, на прямой вопрос «сплавляли ли «железнодорожники» Билича», ответ был отрицательный. Но потерянная капитанская повязка и все высказывания, создают впечатление, что всё-таки Билич оказался первой жертвой Глушакова. Правда, по итогам сезона клуб покинули оба.
Сборная России
Отношениям Глушакова с главными тренерами сборной отдельное внимание уделять не будем. Просто факт, что на провальных ЧЕ-12, ЧМ-14, ЧЕ-16 Денис неизменно попадал в заявку и выходил на поле. На успешных ЧЕ-08 и ЧМ-18 его в заявке не было. Простое совпадение не более того.
Вообще долгое время Денис был самым невезучим футболистом России в плане трофеев. Проведя в «Локо» шесть сезонов, ни разу не выигрывал медали чемпионата и не играл даже в полуфинале Кубка России. Ушел, и «железнодорожники» сходу выиграли бронзу, а затем и кубок.
Перешёл в «Спартак», который давненько не выигрывал премьер-лигу, но всё же много раз завоёвывал серебро, так и тут, как отрезало. С сезона 2013/14 до 2015/16 медали в очередной раз выигрывали ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», впервые – «Краснодар» и «Ростов». Денис же по-прежнему, попадая в список 33 лучших, оставался без трофеев и медалей. И было так до прихода Карреры. Но о «спартаковской» истории без трофейного капитана согласно хронологии дальше.
«Спартак»
Всем известно, что переезд из Черкизово в Тушино совершался ради трофеев. Это потом уже выяснится, что Денис с детства болел за «Спартак», просто играл за «Локомотив». Правда, будут и обратные оговорки: будучи капитаном «Спартака» полузащитник мог сказать: «Я игрок «Локомотива».
Первые сезоны на новом месте прошли тихо и спокойно. Полузащитник сборной России не успел набрать достаточного веса в раздевалке, чтобы возглавить ОПГ «Ромашка» и устраивать перевороты. С Карпиным отношения сложились крайне мирно.
А вот уже с Якином пошло напряжение. Существует легенда, что чуть ли не на первой тренировке Мурат сказал: «Глушаков и Комбаровы у меня в Швейцарии играли бы во второй команде». Швейцарец был недоволен как тусклой игрой футболистов на чемпионате мира в Бразилии, так и открытой демонстрацией огромного количества денег. Но в целом ситуация не получила продолжения. Денис позволял себе комментарии, что не понятна ротация защитников. Тренер говорил, что рассчитывает на Глушакова.
Накал страстей с каждым тренером шел по нарастающей. С Аленичевым у Комбаровых и Глушакова и вовсе был конфликт, вынесенный в прессу. По сообщениям «Р-Спорт», троица стала игнорировать требования тренера после того, как тот посоветовал руководству не продлевать контракт с Кириллом Комбаровым. Руководство встало на сторону главного тренера, Сергей Родионов объявил о грядущей чистке. А ведь именно при Аленичеве к Глушакову вернулась капитанская повязка, утерянная в предыдущем клубе несколько лет назад. Кредита доверия Федуна Аленичеву хватило на сезон с хвостиком. Вылет из Лиги Европы и багаж был передан Каррере. Игра против киприотов в Лиге Европы намекает, что второй жертвой стал именно Аленичев.
Дмитрий Анатольевич уже давно не был популярным персонажем в красно-белом королевстве. Когда-то сам бастовал против тренеров. Поэтому многие болельщики считали, что ему просто воздалось за старые прегрешения. На Глушакове эта история практически не отразилась.
Чего не скажешь про заключительные отношения с главным тренером из Италии. История с Каррерой до сих пор у всех на устах, останавливаться на ней не будем. Просто отметим, что итальянец стал первым, при ком Денису удалось завоевать хоть что-то, но лайкал Глушаков всё равно не это. К тому же трофей настолько вознёс Массимо в среде болельщиков, что тут ОПГ «Ромашка» так просто уже было не отделаться. Попутно наложились проблемы в личной жизни. Популярность быстро достигла дна. Теперь все болельщики ждут московское дерби с «Локомотивом», на котором трибуны будут едины в одном – «Глушаков - …!» (резиновое изделие №2)!
Кононов
Рауль Рианчо очень помог новому тренеру «Спартака». Кононову не придётся возвращать Ещенко и Глушакова в основную команду. Это сделали до него. Так что, по крайнее мере, лишних новостных поводов своего общения с капитаном удастся избежать. Что будет дальше, покажет время.
Но судя по тому, что Олег Георгиевич уже запросил дозволения получить личное благословение от Романцева, желательно, чтобы на эту рыбалку пригласили и Глушакова. Ведь, чем скорее Кононов определит ту грань вседозволенности Денису и его команде, тем лучше будет и для «Спартака» и для главного тренера.
Впрочем, в первых интервью Кононов успел заявить, что если между игроком и тренером нет контакта, то виноват тренер. Интересно будет узнать его мнение по итогам работы в «Спартаке». Как минимум, Билич, Аленичев и Каррера могут высказаться, что контакт с конкретным футболистом было найти проблематично.
Филипп Митяков, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Локомотива», "Спорт-Экспресс".
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