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Роман Павлюченко: Черчесов придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари? Да ладно вам

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, который сегодня на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Германией отреагировал на резкую критику экс-форварда по поводу вызова натурализованного бразильца Ари. Черчесов заявил: "С Романом живем в одном доме. По прилете встречусь с ним за рюмкой чая, объясню ему свое решение, и надеюсь, что он от нас не отвернется".

- Станислава Саламовича я всегда жду в гости, мы же с ним соседи, - сказал Павлюченко. - С удовольствием попью с ним чай. (Смеется.)

- То есть готовы выслушать его аргументы по поводу приглашения Ари?

- Мы просто попьем чайку, пообщаемся, но о футболе говорить не будем.

- А если Черчесов сам заведет об этом речь?

- Да ладно вам – он, что придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Черчесов Ари Сборная России
Сегодня, 19:30
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#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:49)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
У Пава до сих пор бомбит, что играл как г*вно в Финале Кубка России и его заменили, а вот если бы не заменили, уж он бы точно ушатал Ари.
Конечно Черчесову на твое мнение об Ари плюнуть и растереть.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  coban  сегодня (Сегодня, 20:02)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
надо только накатить побольше)

И начнёт рассказывать.. Как он с конями и мусорами..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
это реально ведь они в одной хрущевке живут!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 19:32)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо только накатить побольше)
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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