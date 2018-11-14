Роман Павлюченко: Черчесов придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари? Да ладно вам

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, который сегодня на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Германией отреагировал на резкую критику экс-форварда по поводу вызова натурализованного бразильца Ари. Черчесов заявил: "С Романом живем в одном доме. По прилете встречусь с ним за рюмкой чая, объясню ему свое решение, и надеюсь, что он от нас не отвернется".- Станислава Саламовича я всегда жду в гости, мы же с ним соседи, - сказал Павлюченко. - С удовольствием попью с ним чай. (Смеется.)- Мы просто попьем чайку, пообщаемся, но о футболе говорить не будем.- Да ладно вам – он, что придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари?