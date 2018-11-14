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Йоахим Лев: нужно задаться вопросом, почему немецкие болельщики не идут на матч сборной

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ответил на вопрос, почему на товарищеском матче со сборной России не будет аншлага.

- Завтра не будет аншлага, ожидается больше 10 тысяч свободных мест. Может, следующие матчи будете проводить на меньших стадионах?

- Это решение принимает футбольный союз. Раньше были четкие правила, какая должна быть вместимость стадионов. Нужно задаться вопросом - а почему наши болельщики не идут на матч сборной? Игра в будний день, в 20.45. Но, возможно, не это - причина, а наши выступления. Также хочу отметить, что это контрольная игра, возможно, и поэтому болельщики завтра не заполнят стадион.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 20:31
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