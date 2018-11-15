Суд рассмотрит дело Башкирова 26 ноября

129-й судебный участок Санкт-Петербурга 26 ноября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении футболиста "Крыльев Советов" Евгения Башкирова.Месяц назад сотрудники ГИБДД задержали Башкирова, когда он находился за рулем в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.