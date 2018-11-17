Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:43
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
19:14
Сербия дома обыграла Черногорию (3)
Сербия дома обыграла Черногорию (3)
16:19
Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"? (3)
Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"? (3)
15:48
Елизавета Туктамышева: на ЧМ-2018 любимым футболистом был Дзюба, а теперь мне нравится Маркизио (4)
Елизавета Туктамышева: на ЧМ-2018 любимым футболистом был Дзюба, а теперь мне нравится Маркизио (4)
15:23
Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита" (17)
Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита" (17)
12:23
Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
На Аллее чемпионов появилась звезда Акинфеева
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в открытии именной звезды на Аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров Москвы, расположенном в Кунцеве. Голкипер подписал звезду. После завершения церемонии пройдет автограф-сессия для болельщиков - в этот вечер их собралось около 1000 человек.
Любители футбола встретили скандированием его фамилии, а также его родного клуба.
"Аллея чемпионов" - проект сети торговых центров. Ранее в его рамках были установлены звезды таких известных спортсменов, как Илья Ковальчук, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Малкин, Евгений Плющенко и Татьяна Навка.
"Спорт-Экспресс"
Любители футбола встретили скандированием его фамилии, а также его родного клуба.
"Аллея чемпионов" - проект сети торговых центров. Ранее в его рамках были установлены звезды таких известных спортсменов, как Илья Ковальчук, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Малкин, Евгений Плющенко и Татьяна Навка.
Именная звезда Игоря Акинфеева на Аллее чемпионов pic.twitter.com/FXr6KHhHeW— Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) November 17, 2018
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.