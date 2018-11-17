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На Аллее чемпионов появилась звезда Акинфеева

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в открытии именной звезды на Аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров Москвы, расположенном в Кунцеве. Голкипер подписал звезду. После завершения церемонии пройдет автограф-сессия для болельщиков - в этот вечер их собралось около 1000 человек.

Любители футбола встретили скандированием его фамилии, а также его родного клуба.

"Аллея чемпионов" - проект сети торговых центров. Ранее в его рамках были установлены звезды таких известных спортсменов, как Илья Ковальчук, Хабиб Нурмагомедов, Евгений Малкин, Евгений Плющенко и Татьяна Навка.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 19:12
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