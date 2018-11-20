Ростовские власти 14 декабря проведут аукцион по продаже части акций "Ростова"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:43
Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита" (6)
Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита" (6)
12:20
Агент Аленичева: СМИ раздувают эту неприятную историю, а тренировочный процесс идет по плану (1)
Агент Аленичева: СМИ раздувают эту неприятную историю, а тренировочный процесс идет по плану (1)
11:23
Руслан Нигматуллин: выбор между Гильерме и Луневым, словно выбор между "Мерседесом" и БМВ (12)
Руслан Нигматуллин: выбор между Гильерме и Луневым, словно выбор между "Мерседесом" и БМВ (12)
09:42
Александр Бородюк: правильный путь развития – свои воспитанники из ДЮСШ, а не натурализация (14)
Александр Бородюк: правильный путь развития – свои воспитанники из ДЮСШ, а не натурализация (14)
08:49
Футбольная лига Англии продала телеправа на показ чемпионшипа и Кубка лиги за рекордную сумму (1)
Футбольная лига Англии продала телеправа на показ чемпионшипа и Кубка лиги за рекордную сумму (1)
Вчера, 23:57
Агент: неправда, что я предложил Фернандеша "Галатасараю" (1)
Агент: неправда, что я предложил Фернандеша "Галатасараю" (1)
Вчера, 23:36
Агент Марио Фернандеса рассказал о восстановлении игрока (2)
Агент Марио Фернандеса рассказал о восстановлении игрока (2)
Вчера, 23:25
Адвокат заявил об отказе суда рассмотреть возможность освобождения Мамаева под залог (3)
Адвокат заявил об отказе суда рассмотреть возможность освобождения Мамаева под залог (3)
Вчера, 23:04
Павел Колобков: сборной России нужно сделать правильные выводы из поражения от немцев (1)
Павел Колобков: сборной России нужно сделать правильные выводы из поражения от немцев (1)
Вчера, 22:49
Денис Колодин: сборная России не проиграет шведам (1)
Денис Колодин: сборная России не проиграет шведам (1)
Вчера, 22:27
Федор Кудряшов покинул расположение сборной России (6)
Федор Кудряшов покинул расположение сборной России (6)
Вчера, 22:21
Грузия переиграла Казахстан (1)
Грузия переиграла Казахстан (1)
Вчера, 22:14
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Николе Нинковичу (17)
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Николе Нинковичу (17)
Вчера, 22:12
Промес - в старте сборной Голландии на матч с Германией (1)
Промес - в старте сборной Голландии на матч с Германией (1)
Ростовские власти 14 декабря проведут аукцион по продаже части акций "Ростова"
Власти Ростовской области рассчитывают продать часть акций футбольного клуба "Ростов" в частные руки.
"Управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых.
Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом", — сказал вице-губернатор региона Игорь Гуськов.
Ранее появились сообщения, что на торги выставлено 104?235 акций "Ростова" с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион состоится 14 декабря.
"Управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых.
Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом", — сказал вице-губернатор региона Игорь Гуськов.
Ранее появились сообщения, что на торги выставлено 104?235 акций "Ростова" с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион состоится 14 декабря.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.