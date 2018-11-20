Ростовские власти 14 декабря проведут аукцион по продаже части акций "Ростова"

Власти Ростовской области рассчитывают продать часть акций футбольного клуба "Ростов" в частные руки."Управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых.Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом", — сказал вице-губернатор региона Игорь Гуськов.Ранее появились сообщения, что на торги выставлено 104?235 акций "Ростова" с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион состоится 14 декабря.