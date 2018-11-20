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Ростовские власти 14 декабря проведут аукцион по продаже части акций "Ростова"

Власти Ростовской области рассчитывают продать часть акций футбольного клуба "Ростов" в частные руки.

"Управлять футбольным клубом должны не органы власти, а самостоятельные собственники, ответственные, которые были бы заинтересованы не только в спортивных результатах, но и в финансовых.

Бизнес, который получит акции, будет заинтересован в стабильном финансовом состоянии клуба, вкладывать свои средства в его развитие, более правильно управлять клубом", — сказал вице-губернатор региона Игорь Гуськов.

Ранее появились сообщения, что на торги выставлено 104?235 акций "Ростова" с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион состоится 14 декабря.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:47
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#5  dreamcatcher   (Сегодня, 12:40)
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Цитата: Makc33
Идея хорошая,но как она будет реализованна большой вопрос,у нас все через задницу.

Идея хорошая, согласен. Главное здесь чтобы не было контрольного пакета ни у кого, чтобы вопросы не решались единолично. Тогда и решения будут более взвешенные и клуб не пропадет, если кому-то вдруг футбол надоест.
Но здесь видимо просто ищут дураков.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#4  Makc33   (Сегодня, 12:14)
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online

Идея хорошая,но как она будет реализованна большой вопрос,у нас все через задницу.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:03)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
а кто в России купит,если в списке форбс 500 крупнейших компаний России одни государственные компании? На докладе Медведева государственной думе весной было сказано 70 % экономики это государственные компании!Все остальные мелкий или средний бизнес
Галицкий был последний из могикан крупного бизнеса,правда ещё скоро отожмут у Фридмана Пятёрочку,сделают росторг по коммунистическим канонам и привет коммунизм будет!Тогда уж только государственное финансирование будет возможным в России или инвестиции иностранных инвесторов


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#2  Manchester United   (Сегодня, 11:55)
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Болеет за:
«МЮ»
Хотят спихнуть Ростов с гос. финансирования и это правильно,Ростов станет первой провинциальной ласточкой и подопытным кроликом в своем роде,посмотрим к чему приведет этот шаг.
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:50)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это интересно...лишь бы частные руки порядочные попались бы, а так, правильный путь, неправильно это, когда из бюджета клубы финансируют.
Хотя конечно в россии как обычно все через задницу могут сделать... Так, что частный собственник окажется человеком, который из бюджета деньги брать будет на клуб
Главное чтоб ростов остался, красивая команда
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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