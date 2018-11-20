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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент Оздоева: зачем Кержаков критикует Магомеда? Это непрофессионально
Агент полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал критику своего клиента.
– Как вы и ваш клиент воспринимаете критику? Например, Геннадий Орлов считает, что Оздоев не отвечает уровню "Зенита".
– Я считаю, что критиковать нужно осторожно. Откуда комментатор может знать, что там творится внутри "Зенита", какое задание футболист получает на матч? Давайте тогда все как один будем восхищаться только Месси и Роналду, а своих игроков критиковать. Комментатор должен комментировать футбол, а не превращаться в блогера.
– Тогда как реагировать на реплику Александра Кержакова, который недавно сказал: "На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев. К тому же моложе".
– Но почему Кержаков ничего не говорил про Оздоева, который здорово выглядел в "Рубине", когда Ахметов сидел в запасе, а потом вообще судился с клубом? Оздоев вообще-то был одним из ведущих футболистов казанцев.
Я просто считаю, что критиковать нужно объективно. Не утверждаю, что Магомед сейчас играет потрясающе, не призываю всех его хвалить. Просто нужно обращать внимание на многие вещи, а не на одного Оздоева. И хочу сказать самое главное. Почему у нас в футболе такой бардак? Каждый должен заниматься своим делом! А у нас многим не хватает корректности. Вот вернемся к Кержакову. Он тренер национальной юношеской сборной. Так? Вот Александр как профессионал должен тренировать ребят, а не давать комментарии ни по поводу "Зенита", ни по поводу Оздоева. У него есть должность, зачем критикует? Это непрофессионально. Был бы профессионалом, ответил бы: "Ребята, извините, я сейчас тренер. И могу говорить только про свою команду, не имею права обсуждать футболистов "Зенита".
– Но Кержаков вообще-то живая легенда сине-бело-голубых.
– И что? Легенд у нас много. Но каждый должен заниматься своим делом. Оздоев же не обсуждает работу Кержакова на посту тренера сборной. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов говорил плохое про соперника? Нет. Поймите, мы запутались в этой болтовне. Белое от черного уже не способны отличить. У нас теперь все эксперты.... Отсюда и такой бардак.
"Спорт-Экспресс"
– Как вы и ваш клиент воспринимаете критику? Например, Геннадий Орлов считает, что Оздоев не отвечает уровню "Зенита".
– Я считаю, что критиковать нужно осторожно. Откуда комментатор может знать, что там творится внутри "Зенита", какое задание футболист получает на матч? Давайте тогда все как один будем восхищаться только Месси и Роналду, а своих игроков критиковать. Комментатор должен комментировать футбол, а не превращаться в блогера.
– Тогда как реагировать на реплику Александра Кержакова, который недавно сказал: "На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев. К тому же моложе".
– Но почему Кержаков ничего не говорил про Оздоева, который здорово выглядел в "Рубине", когда Ахметов сидел в запасе, а потом вообще судился с клубом? Оздоев вообще-то был одним из ведущих футболистов казанцев.
Я просто считаю, что критиковать нужно объективно. Не утверждаю, что Магомед сейчас играет потрясающе, не призываю всех его хвалить. Просто нужно обращать внимание на многие вещи, а не на одного Оздоева. И хочу сказать самое главное. Почему у нас в футболе такой бардак? Каждый должен заниматься своим делом! А у нас многим не хватает корректности. Вот вернемся к Кержакову. Он тренер национальной юношеской сборной. Так? Вот Александр как профессионал должен тренировать ребят, а не давать комментарии ни по поводу "Зенита", ни по поводу Оздоева. У него есть должность, зачем критикует? Это непрофессионально. Был бы профессионалом, ответил бы: "Ребята, извините, я сейчас тренер. И могу говорить только про свою команду, не имею права обсуждать футболистов "Зенита".
– Но Кержаков вообще-то живая легенда сине-бело-голубых.
– И что? Легенд у нас много. Но каждый должен заниматься своим делом. Оздоев же не обсуждает работу Кержакова на посту тренера сборной. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов говорил плохое про соперника? Нет. Поймите, мы запутались в этой болтовне. Белое от черного уже не способны отличить. У нас теперь все эксперты.... Отсюда и такой бардак.
"Спорт-Экспресс"
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