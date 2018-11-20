Агент Оздоева: зачем Кержаков критикует Магомеда? Это непрофессионально

Агент полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал критику своего клиента.– Я считаю, что критиковать нужно осторожно. Откуда комментатор может знать, что там творится внутри "Зенита", какое задание футболист получает на матч? Давайте тогда все как один будем восхищаться только Месси и Роналду, а своих игроков критиковать. Комментатор должен комментировать футбол, а не превращаться в блогера.– Но почему Кержаков ничего не говорил про Оздоева, который здорово выглядел в "Рубине", когда Ахметов сидел в запасе, а потом вообще судился с клубом? Оздоев вообще-то был одним из ведущих футболистов казанцев.Я просто считаю, что критиковать нужно объективно. Не утверждаю, что Магомед сейчас играет потрясающе, не призываю всех его хвалить. Просто нужно обращать внимание на многие вещи, а не на одного Оздоева. И хочу сказать самое главное. Почему у нас в футболе такой бардак? Каждый должен заниматься своим делом! А у нас многим не хватает корректности. Вот вернемся к Кержакову. Он тренер национальной юношеской сборной. Так? Вот Александр как профессионал должен тренировать ребят, а не давать комментарии ни по поводу "Зенита", ни по поводу Оздоева. У него есть должность, зачем критикует? Это непрофессионально. Был бы профессионалом, ответил бы: "Ребята, извините, я сейчас тренер. И могу говорить только про свою команду, не имею права обсуждать футболистов "Зенита".– И что? Легенд у нас много. Но каждый должен заниматься своим делом. Оздоев же не обсуждает работу Кержакова на посту тренера сборной. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов говорил плохое про соперника? Нет. Поймите, мы запутались в этой болтовне. Белое от черного уже не способны отличить. У нас теперь все эксперты.... Отсюда и такой бардак.