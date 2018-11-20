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Агент Оздоева: зачем Кержаков критикует Магомеда? Это непрофессионально

Агент полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал критику своего клиента.

– Как вы и ваш клиент воспринимаете критику? Например, Геннадий Орлов считает, что Оздоев не отвечает уровню "Зенита".

– Я считаю, что критиковать нужно осторожно. Откуда комментатор может знать, что там творится внутри "Зенита", какое задание футболист получает на матч? Давайте тогда все как один будем восхищаться только Месси и Роналду, а своих игроков критиковать. Комментатор должен комментировать футбол, а не превращаться в блогера.

– Тогда как реагировать на реплику Александра Кержакова, который недавно сказал: "На мой взгляд, Ахметов посильнее, чем Оздоев. К тому же моложе".

– Но почему Кержаков ничего не говорил про Оздоева, который здорово выглядел в "Рубине", когда Ахметов сидел в запасе, а потом вообще судился с клубом? Оздоев вообще-то был одним из ведущих футболистов казанцев.

Я просто считаю, что критиковать нужно объективно. Не утверждаю, что Магомед сейчас играет потрясающе, не призываю всех его хвалить. Просто нужно обращать внимание на многие вещи, а не на одного Оздоева. И хочу сказать самое главное. Почему у нас в футболе такой бардак? Каждый должен заниматься своим делом! А у нас многим не хватает корректности. Вот вернемся к Кержакову. Он тренер национальной юношеской сборной. Так? Вот Александр как профессионал должен тренировать ребят, а не давать комментарии ни по поводу "Зенита", ни по поводу Оздоева. У него есть должность, зачем критикует? Это непрофессионально. Был бы профессионалом, ответил бы: "Ребята, извините, я сейчас тренер. И могу говорить только про свою команду, не имею права обсуждать футболистов "Зенита".

– Но Кержаков вообще-то живая легенда сине-бело-голубых.

– И что? Легенд у нас много. Но каждый должен заниматься своим делом. Оздоев же не обсуждает работу Кержакова на посту тренера сборной. Вы когда-нибудь слышали, чтобы главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов говорил плохое про соперника? Нет. Поймите, мы запутались в этой болтовне. Белое от черного уже не способны отличить. У нас теперь все эксперты.... Отсюда и такой бардак.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Оздоев Кержаков Зенит
Вчера, 22:48
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#5  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:36)
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Болеет за:
«Зенит»
Орлов делает своё дело - комментирует футбол. И делает это вполне профессионально. Вот если б он учил агента торговать футболистами, тогда - да.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:07)
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Болеет за:
«Спартак»
черный маг Магомед
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Вчера, 23:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов — о профпригодности хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева.
«В опорной зоне у «Зенита» Краневиттер, Паредес там может сыграть, также есть Оздоев, Кузяев. Это четыре человека. Они соответствуют уровню команды? Соответствует ли Оздоев по качеству игры? Готов ли он к конкуренции с этими ребятами? Как к парню ничего плохо к Магомеду не имею, но качество игры… Даже в этих двух матчах было столько потерь при передачах, а это очень важный момент. Особенно если говорить о передачах вперед. Если есть конкуренция, надо выбирать»


Кто только ни критикует Оздоева. Давайте их забаним.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Вчера, 22:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бедный,все критикуют,а то что играет фигово-это факт.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 22:52)
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online
Болеет за:
ЦСКА
У нас теперь все эксперты....

царь не даст соврать
хотя вот Орлов в Зените не только комментатор...он то все таки в клубе.и знает многое, но просто не очень корректно высказывает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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