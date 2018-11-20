Новости партнеров

Агент: Влашич стоит 15-20 миллионов евро

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич не исключает, что его клиент может продолжить карьеру в Италии.

"Влашич является одним из сильнейших игроков своего возраста. До конца сезона он останется в ЦСКА, а летом посмотрим... Что касается "Интера" и "Ромы", то пока рано это обсуждать. Его стоимость составляет 15-20 миллионов евро. Поэтому он является возможным вариантом усиления для 5-6 лучших клубов чемпионата Италии", - цитирует агента TuttoMercatoWeb.
Теги: Влашич ЦСКА Эвертон
Вчера, 23:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.